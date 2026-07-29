/शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार में बड़े आंदोलन की चेतावनी, छात्र नेता बोले- इसी महीने जारी हो TRE-4 का विज्ञापन

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बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (BPSC TRE-4) को लेकर बयानबाजी जारी है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस महीने विज्ञापन जारी किए जाने की बात कही है. हालांकि, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है. इसको लेकर अब छात्र नेता दिलीप कुमार ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है. दिलीप कुमार के मुताबिक, सरकार पिछले दो साल से इसी तरह का आश्वासन दे रही है. उन्होंने कहा कि TRE 4 को लेकर पिछले दो वर्षों से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा बार-बार यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि अगले महीने विज्ञापन आएगा, लेकिन TRE-4 का विज्ञापन अभी तक नहीं आया है. वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हर हाल में जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है.
उन्होंने कहा कि अब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने अधियाचना भेज दिया है. दिलीप कुमार ने कहा कि हम लोगों को अधियाचना नहीं चाहिए, क्योंकि अधियाचना तो फरवरी में भी भेजा गया था, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया. उन्होंने कहा कि बार-बार अधियाचना भेजने का खेल नहीं चलेगा. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जुलाई महीना समाप्त होने में अभी भी दो-तीन दिन बचा हुआ है, तो हर हाल में 46 हजार से अधिक सीटों के लिए विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो अधियाचना फरवरी में BPSC को भेजी गई थी, उसी अधियाचना को विज्ञापन के रूप में जारी कीजिए. यानी 46,000 से अधिक सीटों पे TRE 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जुलाई अंत तक हर हाल में जारी हो.
छात्र नेता दिलीप कुमार ने आंदोलन की धमकी देते हुए कहा कि अगर इस महीने के अंत तक विज्ञापन नहीं आया तो फिर अगस्त में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि 'वन कैंडिडेट-वन रिजल्ट' लागू हो, यानी जितने सीटों पर वैकेंसी आती है, उतने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए. सर्टिफिकेट की जांच रिजल्ट से पहले हो, ताकि कोई फर्जीवाड़ा न हो. उन्होंने कहा कि 1 से 5 में सीटों की संख्या अधिक रहनी चाहिए.