/शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार में बड़े आंदोलन की चेतावनी, छात्र नेता बोले- इसी महीने जारी हो TRE-4 का विज्ञापन

बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (BPSC TRE-4) को लेकर बयानबाजी जारी है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस महीने विज्ञापन जारी किए जाने की बात कही है. हालांकि, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है. इसको लेकर अब छात्र नेता दिलीप कुमार ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है. दिलीप कुमार के मुताबिक, सरकार पिछले दो साल से इसी तरह का आश्वासन दे रही है. उन्होंने कहा कि TRE 4 को लेकर पिछले दो वर्षों से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा बार-बार यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि अगले महीने विज्ञापन आएगा, लेकिन TRE-4 का विज्ञापन अभी तक नहीं आया है. वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हर हाल में जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है.