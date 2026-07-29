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शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार में बड़े आंदोलन की चेतावनी, छात्र नेता बोले- इसी महीने जारी हो TRE-4 का विज्ञापन

BPSC TRE-4 News: छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि TRE 4 को लेकर पिछले दो वर्षों से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा बार-बार यह आश्वासन दिया जाता रहा है, लेकिन विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है.

Written BySunny KumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 29, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:03 PM IST
शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार में बड़े आंदोलन की चेतावनी, छात्र नेता बोले- इसी महीने जारी हो TRE-4 का विज्ञापन
Image Credit: इसी महीने जारी हो TRE-4 का विज्ञापन- छात्र नेता दिलीप कुमार (Zee Media)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
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