Good News: बिहार की महिलाएं बनेंगी ड्राइवर, जानें कब आएगी वैकेंसी और कौन कर सकता है अप्लाई?

Bihar Pink Buses Drivers: बिहार की उन महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है, जो ड्राइवर बनना चाहती हैं. ऐसी महिलाओं के पिंक बस के लिए फिर से आवेदन खुलेंगे. दरअसल, राज्य के विभिन्न शहरों में संचालित कुल 100 पिंक बसों के लिए एकबार फिर महिला चालकों का चयन होने जा रहा है. बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की ओर से महिला चालकों के दूसरे चरण का रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षण जल्द शुरू होने वाला है. निगम आने वाले दिनों में इसका विज्ञापन जारी करेगा.

ट्रेनिंग के बाद मिलेगी नौकरी

चयनित उम्मीदवारों को औरंगाबाद स्थिति आईडीटीआर में 30 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल ड्राइविंग का अभ्यास शामिल होगा. जानकारी के मुताबिक, पहले चरण में 12 महिला चालकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और वे पटना की सड़कों पर बस चलाने का अभ्यास कर रही हैं. अब दूसरे चरण में और अधिक इच्छुक महिलाओं को शामिल करने की तैयारी चल रही है.

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कौन कर सकता है अप्लाई?

पिंक बस चालक बनने के लिए महिला की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके साथ ही उनके पास हेवी मोटर व्हीकल यानी एचएमवी (HMV) लाइसेंस हो या LMV लाइसेंस, जो तीन या उससे पुराना है. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को संविदा आधार पर चालक के रूप में नियुक्ति मिलेगी.

संविदा के आधार पर मिलेगी नियुक्ति

जानकारी के अनुसार, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को संविदा आधार पर ड्राइवर के रूप में नियुक्ति मिलेगी. ये महिला ड्राइवर पिंक बस सेवा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं का नेतृत्व करेंगी.