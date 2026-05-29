Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3231854
Zee Bihar JharkhandBihar Government Jobs

Good News: बिहार की महिलाएं बनेंगी ड्राइवर, जानें कब आएगी वैकेंसी और कौन कर सकता है अप्लाई?

Bihar Women Drivers Vacancy: बिहार में पिंक बसों के लिए जल्द ही महिला ड्राइवरों की भर्ती आने वाली है. दरअसल, सरकार अब राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न शहरों में चलाई जा रहीं करीब 100 पिंक बसों के लिए नए सिरे से महिला ड्राइवरों को भर्ती करने वाली है. 

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 29, 2026, 07:12 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Bihar Pink Buses Drivers: बिहार की उन महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है, जो ड्राइवर बनना चाहती हैं. ऐसी महिलाओं के पिंक बस के लिए फिर से आवेदन खुलेंगे. दरअसल, राज्य के विभिन्न शहरों में संचालित कुल 100 पिंक बसों के लिए एकबार फिर महिला चालकों का चयन होने जा रहा है. बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की ओर से महिला चालकों के दूसरे चरण का रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षण जल्द शुरू होने वाला है. निगम आने वाले दिनों में इसका विज्ञापन जारी करेगा. 

ट्रेनिंग के बाद मिलेगी नौकरी

चयनित उम्मीदवारों को औरंगाबाद स्थिति आईडीटीआर में 30 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल ड्राइविंग का अभ्यास शामिल होगा. जानकारी के मुताबिक, पहले चरण में 12 महिला चालकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और वे पटना की सड़कों पर बस चलाने का अभ्यास कर रही हैं. अब दूसरे चरण में और अधिक इच्छुक महिलाओं को शामिल करने की तैयारी चल रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन कर सकता है अप्लाई? 

पिंक बस चालक बनने के लिए महिला की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके साथ ही उनके पास हेवी मोटर व्हीकल यानी एचएमवी (HMV) लाइसेंस हो या LMV लाइसेंस, जो तीन या उससे पुराना है. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को संविदा आधार पर चालक के रूप में नियुक्ति मिलेगी.

संविदा के आधार पर मिलेगी नियुक्ति

जानकारी के अनुसार, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को संविदा आधार पर ड्राइवर के रूप में नियुक्ति मिलेगी. ये महिला ड्राइवर पिंक बस सेवा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं का नेतृत्व करेंगी.

TAGS

Bihar Pink BusBihar Women Driver

Trending news

Bihar Pink Bus
बिहार की महिलाएं बनेंगी ड्राइवर, जानें कब आएगी वैकेंसी और कौन कर सकता है अप्लाई?
Bihar government
अब सेटेलाइट से रखी जाएगी पुलों पर नजर, इजरायल के एक्सपर्ट करेंगे मदद,जानें पूरा मैटर
Kaimur Weather
भीषण गर्मी के बाद कैमूर में बदला मौसम, तेज आंधी-बारिश से लोगों को मिली राहत
Umanath boat accident
'मां-बहन को बचाने में व्यस्त था पति, आंखों के सामने गंगा में विलीन हो गई पत्नी
Bihar Accident News
सीवान और मुंगेर में तेज रफ्तार का कहर: कार ने बाइक और ई-रिक्शा को रौंदा, 3 की मौत
Gopalganj news
गोपालगंज: बकरे की कुर्बानी के लिए जैसे ही उठाया हथियार, सीने में उठा तेज दर्द और...
samastipur accident news
Samastipur News: बकरीद मनाने ससुराल जा रहे परिवार को ट्रक ने कुचला, बाप-बेटी की मौत
patna school closed
पटना में भीषण लू का कहर: DM का बड़ा फैसला, कक्षा 5 तक के स्कूल पूरी तरह बंद
Liquor seized
वैशाली में ट्रक से 8636 लीटर विदेशी शराब जब्त, जमुई में भी 840 बोतलें बरामद
Madhepura news
मधेपुरा: फर्जी डिग्री के आधार पर वेतन उठाने वाली प्रधानाध्यापिका पर कसा शिकंजा