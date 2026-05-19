BPSC 33rd Judicial Services Exam: 3 जून को होगी BPSC 33वीं न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा, एग्जाम पैटर्न में आयोग ने किया बड़ा बदलाव

BPSC 33rd Judicial Services Exam 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है. यह परीक्षा 3 जून 2026 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी. आयोग के मुताबिक, पहली पाली में सुबह 10 बजे से 11.30 बजे तक परीक्षा होगी. इसमें सामान्य अध्ययन का एग्जाम लिया जाएगा. वहीं, दूसरी पाली का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें विधि की परीक्षा होगी. परीक्षा का आयोजन पटना स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

आयोग ने इस परीक्षा को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि आयोग की ओर से आयोजित MCQ (बहुविकल्पीय) आधारित सभी परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अनुशासित बनाने के उद्देश्य से इसमें आंशिक संशोधन किया गया है. इसके संबंध में अभ्यर्थियों एवं आमजन को पूर्व में ही प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना दी गई है. यह संशोधित व्यवस्था दिनांक 03 जून 2026 को आयोजित होने वाली 33वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा से प्रथम बार लागू की जा रही है.

आयोग ने लिखा कि इस बार परीक्षा में चार विकल्प (A, B, C, D) के स्थान पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प (A, B, C, D, E) उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें विकल्प 'E' का अभिप्राय "प्रयास नहीं किया गया (Not Attempted)" होगा. आयोग ने कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से विकल्प 'E' का चयन करना होगा. वहीं अगर कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर 1/3 (एक-तिहाई) अंक की नकारात्मक (Negative) कटौती की जाएगी.

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आयोग ने कहा कि इस व्यवस्था से अवगत कराने एवं अभ्यर्थियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूरक समय दिया जा रहा है. यह क्षतिपूरक समय आयोग के आगामी परीक्षाओं में प्रभावी नहीं होगी और अभ्यर्थी इसे आगामी परीक्षाओं के लिए आधार न समझें.अभ्यर्थियों की सुविधा के दृष्टिगत 33वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा अवधि में 10 मिनट का क्षतिपूरक समय देते हुए इसे पूर्व निर्धारित समय 10:00 बजे से 11:30 बजे के स्थान पर 10:00 बजे से 11:40 बजे तक निर्धारित किया गया है. इसी प्रकार, द्वितीय पाली में विधि विषय की परीक्षा अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त क्षतिपूरक समय देते हुए इसे पूर्व निर्धारित समय 02:00 बजे से 04:00 बजे के स्थान पर 02:00 बजे से 4:15 बजे तक निर्धारित किया गया है.