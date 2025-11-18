Advertisement
BPSC 71st Prelims Result 2025: BPSC 71वीं प्रीलिम्स का परिणाम जारी, वेबसाइट क्रैश!

BPSC 71st Prelims Result 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आज 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है. लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन खबर है कि परिणाम जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in सर्वर समस्याओं के कारण डाउन हो गई है. वेबसाइट क्रैश होने के कारण उम्मीदवारों को परिणाम देखने में काफी परेशानी हो रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:02 PM IST

BPSC 71st Prelims Result 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं. यह परीक्षा 13 सितंबर को राज्य के 37 जिलों में स्थित 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. लेकिन खबर है कि परिणाम जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in सर्वर समस्याओं के कारण डाउन हो गई है. अभ्यर्थी BPSC CCE प्रीलिम्स का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. परिणाम PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर सूचीबद्ध हैं. इसे डाउनलोड करने के लिए किसी लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, वेबसाइट क्रैश होने के कारण उम्मीदवारों को परिणाम देखने में काफी परेशानी हो रही है.

4.71 लाख उम्मीदवारों ने किया था आवेदन
इस परीक्षा के लिए कुल 4,71,012 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3,16,762 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा के परिणाम के अनुसार, कुल 14,261 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, जो अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. इनमें से 13,368 उम्मीदवार संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं, जबकि 893 उम्मीदवार वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए सफल हुए हैं.

कौन-कौन से पदों के लिए हुई थी परीक्षा
इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, श्रम अधीक्षक, उप रजिस्ट्रार, सहकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी, राजस्व अधिकारी आदि शामिल हैं. कुल 1,264 पदों पर भर्ती की जाएगी.

कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या
परीक्षा के दिन कुछ केंद्रों पर बायोमेट्रिक डेटा में तकनीकी समस्या आई थी, जिसके कारण उम्मीदवारों को परेशानी हुई थी. लेकिन बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उम्मीदवारों की उपस्थिति डुप्लिकेट एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर के माध्यम से मान्य की जाएगी.

अफवाहों पर ध्यान न दें
बीपीएससी ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें.

