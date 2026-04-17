BPSC 71th CCE Mains Admit Card 2026: जारी हो गए बीपीएससी मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड, इस दिन होंगे एग्जाम

BPSC 71th CCE Mains Admit Card 2026: बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा यानी सीसीई का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है. एडमिट कार्ड बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. बीपीएससी की 710वीं सीसीई 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है और यह 30 अप्रैल, 2026 को खत्म हो जाएगा. बीपीएससी इस प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए राज्य भर के विभिन्न विभागों में कुल 1298 पद भरने वाला है.

बीपीएससी की 71वीं प्रतियोगिता परीक्षा तीन चरणों में आयोजित होनी है. प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में पहला चरण पिछले साल नवंबर में हो चुका है. प्रारंभिक परीक्षा के लिए 4,71,012 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था और 3,16,762 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे.

प्रारंभिक परीक्षा में 14,261 अभ्यर्थी पास हुए थे और अब इनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा है. मुख्य परीक्षा में जो भी अभ्य​र्थी पास करेंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसमें से पास अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की जाएगी. इस दौरान दस्तावेज का सत्यापन भी होगा.

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ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड

बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ कर दिया है कि एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन ही जारी किए गए हैं और वहीं से इसे डाउनलोड किया जा सकता है.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर क्लिक करें.

आयोग का पेज ओपन होने पर Online Application सेक्शन पर क्लिक करें.

रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या यूजर नेम और पासवर्ड फिल करें और लॉग इन बटन पर क्लिक करें.

आपके सामने 71st CCE लिखित परीक्षा एडमिट कार्ड का Option आएगा, जिस पर आप क्लिक करें.

आपके सामने आपका एडमिट कार्ड होगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.

एग्जाम के दिन एडमिट कार्ड के अलावा अपना आईडी प्रूफ रखना न भूलें.

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