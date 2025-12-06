Advertisement
BPSC CCE Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मेंस एग्जाम में इस विषय पर आ सकता है निबंध, कर लें तैयारी

बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवदेन की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 24 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है. इसकी प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:45 PM IST

BPSC CCE Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मेंस एग्जाम में इस विषय पर आ सकता है निबंध
BPSC CCE Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मेंस एग्जाम में इस विषय पर आ सकता है निबंध

BPSC CCE Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवदेन की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 24 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है. इसकी प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी. वहीं, इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को निबंध लिखने के लिए भी दिया जाता है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि परीक्षा में किस तरह के निबंध पूछे जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं.

कुल 300 अंकों का होता है निबंध पत्र
ध्यान दीजिए कि मेंस परीक्षा के लिए निबंध पत्र कुल 300 अंकों का होता है और इसे 3 सेक्शन में बांटा जाता है, हर सेक्शन 100 अंकों का होता है. उम्मीदवारों को आमतौर पर हर सेक्शन में 4 निबंध दिए जाते हैं यानी की कुल 12, जिनमें से प्रत्येक सेक्शन में से एक विषय पर लिखना होता है. इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होती है, जिसमें आपको अच्छे से निबंध लिखने के लिए पर्याप्त समय मिलता है.

प्रमुख विषयों पर ध्यान देने की जरूरत
बीपीएससी मुख्य परीक्षा के निबंध पत्र में अक्सर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय मुद्दों को कवर करने वाले विषय शामिल होते हैं. हालांकि, सटीक विषय अलग-अलग हो सकते हैं. उम्मीदवारों को बिहार और राष्ट्रीय विकास से संबंधित प्रमुख विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

सामाजिक मुद्दों पर भी हो सकता है निबंध
सामाजिक मुद्दों में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता, बिहार में जाति व्यवस्था और सामाजिक न्याय, शिक्षा, कौशल विकास और बेरोजगारी, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे विषय शामिल है. वहीं, अर्थव्यवस्था और विज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एमएसएमई और औद्योगिक विकास, समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एआई-स्वचालन, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा, जलवायु प्रौद्योगिकी जैसे विषय शामिल है.

राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे
अगर बात करें राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे से जुड़े पंचायती राज व्यवस्था और जमीनी स्तर पर शासन, भ्रष्टाचार-पारदर्शिता और चुनावी सुधार, संघवाद- सहकारी शासन और सिविल सेवाओं की भूमिका की, तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयवस्तु से जुड़े भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका सांस्कृतिक विरासत, साहित्य (मैथिली और भोजपुरी) और त्यौहार बिहार में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव से जुड़े निबंध है. 

पर्यावरण और स्थिरता संबंधी मुद्दों में बिहार में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, नदी प्रदूषण (गंगा और कोसी) और शहरीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत् विकास जैसे विषय शामिल है. साथ ही कहावतों पर आधारित निबंध भी है, जिनमें एक खंड पूरी तरह से कहावतों पर आधारित निबंधों को समर्पित है.

