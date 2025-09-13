BPSC 71st PT Exam: 1298 पदों पर बहाली के लिए बीपीएससी परीक्षा आज, 4.70 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

BPSC 71st PT Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं पीटी परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर, 2025 दिन शनिवार को हो रहा है. प्रदेश के 37 जिलों के 912 केंद्रों पर करीब 4 लाख 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. आयोग ने पारदर्शी और कदाचार मुक्त परीक्षा करना के लिए कड़े इंतजाम किए हैं.

परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रखा गया है. अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और 11 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह प्रतिबंधित है. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर की व्यवस्था है. अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी और परीक्षा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाएगी. बता दें कि 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड 6 सितंबर 2025 को जारी कर दिए गए थे.

बीपीएससी ने उन उम्मीदवारों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं जिनके एडमिट कार्ड पर फोटो या हस्ताक्षर खाली, अस्पष्ट या अपठनीय हैं. ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन अपने आवंटित केंद्र पर ये दस्तावेज लाने होंगे.

1. बीपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध पूर्णतः भरा हुआ घोषणा पत्र. किसी राजपत्रित अधिकारी की तरफ से सत्यापित एक हालिया रंगीन फोटोग्राफ निर्धारित स्थान पर चिपकाना होगा. उम्मीदवार को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्ताक्षर भी करने होंगे.

2. किसी राजपत्रित अधिकारी की तरफ से सत्यापित दो रंगीन फोटोग्राफ. एक ई-एडमिट कार्ड पर फोटो वाले स्थान के बगल में और दूसरी एडमिट कार्ड की कार्यालय प्रति पर केंद्र अधीक्षक के सामने चिपकानी होगी.

3. ऑनलाइन आवेदन में दर्ज एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस.

केंद्र अधीक्षक की तरफ से इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी.

BPSC सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन दिशानिर्देशों का पालन करने की याद दिलाता है. आयोग ने दोहराया है कि किसी भी उम्मीदवार को सुबह 11:00 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज, फोटो और वैध पहचान पत्र साथ लाने होंगे. BPSC 71वीं CCE प्रारंभिक परीक्षा 2025 में भाग लेने के लिए सभी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य है.

रिपोर्ट: निषेद

