मौका न चूकें! 71वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू, 24 दिसंबर आखिरी तारीख

BPSC 71st Exam Update: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिशियली BPSC 71st Mains ऑनलाइन फॉर्म 2025 उन कैंडिडेट्स के लिए खोल दिया है, जिन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया है. बिहार सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में कुल 1,298 वैकेंसी के साथ, यह फेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए सबसे जरूरी कदम है. 71st BPSC मेन्स एप्लीकेशन फॉर्म अब ऑफिशियल BPSC वेबसाइट पर उपलब्ध है और कैंडिडेट्स इसे 3 दिसंबर, 2025 से 24 दिसंबर, 2025 तक भर सकते हैं.

ऑनलाइन फॉर्म के लिए जरूरी तारीखें

मेन्स फॉर्म उन कैंडिडेट्स के लिए है, जिन्होंने 71st BPSC प्रीलिम्स एग्जाम पास किया था, जिसका रिजल्ट 18 नवंबर 2025 को आया था. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, 14,261 कैंडिडेट्स मेन्स एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई हुए हैं. इस रिक्रूटमेंट साइकिल में बिहार सरकार के तहत अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, रेवेन्यू और डिपार्टमेंटल पोस्ट पर 1,298 वैकेंसी शामिल हैं.

बिहार BPSC 71st मेन्स ऑनलाइन फॉर्म लिंक

बिहार BPSC 71st मेन्स ऑनलाइन फॉर्म के लिए ऑफिशियल्स 3 दिसंबर, 2025 से लिंक एक्टिवेट होंगे. एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर, 2025 है. ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, मेन्स एग्जाम फीस की जरूरत नहीं है. यह सरकार के प्रस्ताव के बाद सभी कैटेगरी पर लागू है.

BPSC 71st मेन्स ऑनलाइन फॉर्म 2025 कैसे भरें, जानिए

- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: bpsc.bihar.gov.in

- 71st कंबाइंड मेन्स ऑनलाइन फॉर्म 2025 लिंक खोलें.

- अपने प्रीलिम्स रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें.

- पर्सनल डिटेल्स, कैटेगरी की जानकारी और सर्विस/पोस्ट प्रेफरेंस भरें.

- एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ध्यान से चुनें.

- जरूरी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

- एप्लीकेशन को अच्छी तरह से रिव्यू करें, क्योंकि बाद में करेक्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती.

- फॉर्म सबमिट करें और बारकोड और एप्लीकेशन नंबर के साथ PDF डाउनलोड करें.

