लाखों छात्रों की धड़कनें होने लगी तेज! किसी भी पल हो सकता है BPSC 71वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी

BPSC Prelims Result 2025: बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है. यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित हुई थी और तब से ही अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर उत्सुक हैं. आयोग ने संकेत दिया है कि परिणाम किसी भी समय आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर अपलोड किया जा सकता है. रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होगा, जिसमें केवल वही उम्मीदवार सूचीबद्ध होंगे जो मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे.

इस परीक्षा का प्रोविजनल आंसर की 20 सितंबर को जारी किया गया था, जिसके बाद उम्मीदवारों को 21 से 27 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिला. आयोग ने सभी आपत्तियों पर विचार करते हुए 31 अक्टूबर को फाइनल आंसर की जारी कर दी थी. फाइनल आंसर की के जारी होने के बाद से ही रिजल्ट घोषित होने की चर्चा तेज हो गई है. इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिससे आयोग पर तेजी से प्रक्रिया पूरी करने का दबाव है.

71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा राज्यभर के 37 जिलों में बनाए गए 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. भारी संख्या में अभ्यर्थियों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी. परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद अब सभी की निगाहें सिर्फ रिजल्ट की घोषणा पर टिकी हैं.

कटऑफ के संदर्भ में आयोग ने अपनी पूर्व सूचना में बताया है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को प्रीलिम्स में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, जो 60 अंकों के बराबर है. एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 32 से 34 प्रतिशत के बीच है, यानी 48 से 54 अंक. इन अंकों से कम प्राप्त करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए शामिल नहीं हो सकेंगे.

जैसे ही आयोग रिजल्ट लिंक जारी करेगा, अभ्यर्थियों को कुछ चरणों का पालन करना होगा:

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल bpsc.bihar.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर "Important Announcements" सेक्शन में रिजल्ट से जुड़ा लिंक दिखाई देगा.

लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे.

अभ्यर्थी इस फाइल में अपना नाम खोजकर अपने चयन की पुष्टि कर पाएंगे.