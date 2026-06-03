BPSC 72nd CCE 2026: बीपीएससी 72वीं संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदनों की बाढ़, आखिरी 2 दिनों में आए 1.80 लाख से ज्यादा फॉर्म

BPSC 72nd CCE 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित होने वाली एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है. BPSC ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि इस साल इस परीक्षा के लिए लगभग 5,15,000 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है. युवाओं में इस परीक्षा को लेकर इस बार जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है. यह संख्या आयोग द्वारा पहले आयोजित की गई 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के मुकाबले काफी ज्यादा है. पिछली बार यानी 71वीं परीक्षा में लगभग 4,71,000 आवेदन मिले थे, जिसके मुकाबले इस साल करीब 44,000 अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है.

इस पूरी आवेदन प्रक्रिया के दौरान बिहार लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख से पहले फॉर्म भरने के लिए बार-बार याद दिलाया था. इसे लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लगातार अलर्ट भी जारी किया था. आंकड़ों के मुताबिक, 30 मई 2026 को आयोग को करीब 90,180 आवेदन मिले थे. वहीं, आवदेन के आखिरी दिन यानी 31 मई को इस संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली और एक दिन में ही 91,630 फॉर्म भर दिए गए.30 और 31 मई को आवेदन जमा होने की रफ्तार इतनी तेज थी कि हर घंटे करीब 4,000 ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर सबमिट हो रहे थे.

अंतिम समय की इस हड़बड़ी को देखते हुए BPSC ने उम्मीदवारों को एक जरूरी सलाह दी है. आयोग ने अभ्यर्थियों से यह उम्मीद जताई है कि वे आगे आने वाली परीक्षाओं में अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करेंगे. निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही आवेदन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक पूरा कर लें. ऐसा करने से आखिरी समय में होने वाली तकनीकी दिक्कतों, सर्वर डाउन होने की समस्या और मानसिक परेशानी से बचने में मदद मिलेगी. साथ ही, आयोग आवेदन प्रक्रिया का संचालन बेहतर तरीके से कर सकेगा.