BPSC 72nd CCE 2026: फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, जरा सी चूक और रिजेक्ट हो जाएगा आपका आवेदन!

BPSC 72nd CCE 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 मई 2026 से शुरू हो गई है. ऐसे में अगर आप भी फॉर्म भरने वाले हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है.
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BPSC 72nd CCE 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस बार विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के लिए 1186 रिक्तियों पर भर्ती निकाली गई है. इसके लिए आवेदन 7 मई से शुरू हो चुका है, जो 31 मई तक चलने वाला है. बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई 2026 को किया जाएगा. वहीं, आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन भरने से पहले जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं ताकि कोई गलती न हो.
इन बातों का रखें ध्यान-
आवेदन करने से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन और दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें. यह सुनिश्चित करें कि आपके पास पात्रता से जुड़े सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र और दस्तावेज Scanned Copy में उपलब्ध हों.
अभ्यर्थी के पास Valid और Working ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है. इस बात का ध्यान रखें कि इस ईमेल और मोबाइल नंबर को अंतिम रिजल्ट प्रकाशित होने तक चालू और सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि भविष्य की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं इसी माध्यम से भेजी जाएंगी.
बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि सभी आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित Format में Scanned Copies उपलब्ध हों।#BPSC #BPSCExam #BPSCNotice #BPSCUpdates #BPSCNotification #BPSC72nd… pic.twitter.com/Ni99JgubkS
— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) May 20, 2026
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अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेजों की स्कैंड कॉपी pdf फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसका साइज 100 KB तक तय किया गया है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए गए हस्ताक्षर की स्कैंड इमेज स्पष्ट होनी चाहिए. साथ ही, इमेज jpg/jpeg फॉर्मेट में 15 KB साइज और 220*100 पिक्सेल में होना चाहिए.
जिस भी डेस्कटॉप या लैपटॉप से आवेदन किया जा रहा है, उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकैम (Webcam) होना जरूरी है. लाइव फोटो कैप्चर करते समय कमरे में Light सही रखें और बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए.