BPSC 72nd CCE 2026: खुशखबरी... 72वीं संयुक्त परीक्षा में पद बढ़े, फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

BPSC 72nd CCE 2026: बिहार में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. आयोग ने इस परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. आयोग ने बताया कि अब इस परीक्षा में 6 नए पदों को शामिल किया गया है, इसके साथ ही अब इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 1189 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. बीपीएससी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी गई है.

एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार के पदों की संख्या 03 से बढ़ाकर 06 कर दी गई है। अब 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत कुल रिक्तियों की संख्या 1189 हो गई… pic.twitter.com/c4axqeI42b Add Zee News as a Preferred Source — Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) May 27, 2026

आयोग के मुताबिक मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निबंधक और संयुक्त अवर निबंधक के पद जोड़े गए हैं. इन नए पदों के शामिल होने के बाद अभ्यर्थियों के लिए अवसर और बढ़ गए हैं. आयोग ने संशोधित रिक्तियों की सूची भी जारी कर दी है. बता दें कि इससे पहले कुल पदों की संख्या 1186 थी. आयोग की ओर से इसमें गन्ना पदाधिकारी की वैकेंसी हटा ली गई थी.

ये भी पढ़ें- बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

जरूरी पात्रता

बिहार बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या समतुल्य परीक्षा पास की होनी चाहिए. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पद के लिए ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और गृह विज्ञान/मनोविज्ञान/समाजशास्त्र/श्रम और समाज कल्याण में से किसी एक का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा. इसी तरह से वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित, सांख्यकी में से किसी एक में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी पद के लिए मनोविज्ञान या लॉ में से किसी एक में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही मुख्य परीक्षा में मनोविज्ञान या लॉ वैकल्पिक विषय के तौर पर चुनना होगा. इस परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 37 साल से कम होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को उम्र में छूट दी गई है.

कैसे करें आवेदन?

बिहार लोक सेवा आयोग की इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in पर जाकर करना है. अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेजों की स्कैंड कॉपी pdf फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसका साइज 100 KB तक तय किया गया है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए गए हस्ताक्षर की स्कैंड इमेज स्पष्ट होनी चाहिए. अभ्यर्थी के पास Valid और Working ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है. इस बात का ध्यान रखें कि इस ईमेल और मोबाइल नंबर को अंतिम रिजल्ट प्रकाशित होने तक चालू और सुरक्षित रखना होगा. आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई है.