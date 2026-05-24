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BPSC 72nd Prelims 2026: जल्दी करें! आवेदन के लिए बचा है सिर्फ 1 हफ्ता, 1186 पदों पर होनी है भर्ती

BPSC 72nd Prelims 2026: बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 7 मई से शुरू हो चुका है, जो 31 मई तक चलने वाली है. यानी कि अब बस एक हफ्ते का समय रह गया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: May 24, 2026, 03:45 PM IST

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BPSC 72nd Prelims 2026
BPSC 72nd Prelims 2026

BPSC 72nd Prelims 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित होने वाली एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. इस परीक्षा के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 1186 पदों नियुक्तियां की जानी हैं. आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में अब मात्र 1 सप्ताह का समय रह गया है. 

31 मई तक कर सकते हैं अप्लाई
इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 मई से शुरू है, जो 31 मई तक चलने वाली है. साथ ही, इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जुलाई में जारी होने की उम्मीद है. इसके साथ ही, प्रशासन और आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी दिक्कतों, सर्वर डाउन होने या अत्यधिक ट्रैफिक से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें. सभी उम्मीदवार समय रहते आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लें.

यह भी पढ़ें: मंत्री दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर हमला, कहा- राजनीतिक समय खत्म...

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समय रहते कर लें सारे काम
बता दें कि अक्सर देखा जाता है कि अंतिम दिनों में सर्वर पर अचानक लोड बढ़ जाने के कारण Fee अटक जाता है या फॉर्म जमा करते समय कोई एरर आ जाता है. ऐसी किसी भी तकनीकी असुविधा से बचने के लिए, उम्मीदवार अपने क्रेडेंशियल्स की जांच कर लें, फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और उसे जमा करके अपनी तैयारियां पूरी कर लें.

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