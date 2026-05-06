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BPSC 72वीं भर्ती: 1230 पदों के लिए 7 मई से शुरू होंगे आवेदन, पढ़ें पूरी डिटेल्स

BPSC 72nd Recruitment: BPSC 72वीं भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. 72वीं बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से 1230 पदों पर भर्ती होगी. इन पदों के लिए 7 मई से आवेदन शुरू होंगे. वहीं, जुलाई में परीक्षा संभव है.

Written By  Sunny Kumar|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 06, 2026, 08:18 AM IST

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BPSC 72वीं भर्ती का नोटिफिकेशन जारी (Photo-AI)
BPSC 72वीं भर्ती का नोटिफिकेशन जारी (Photo-AI)

BPSC 72nd Recruitment Notification Released: 72वीं बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से 1230 पदों पर भर्ती होगी. इसके लिए बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत 7 से 21 मई तक आवेदन किया जाएगा. 72वीं बीपीएससी में 100 पदों पर एसडीएम और 22 पदों पर डीएसपी की भर्ती होगी, जबकि राजस्व अधिकारी 365 और 65 पदों पर ग्रामीण विकास अधिकारी की भर्ती होगी.

आरक्षण और पद के मुताबिक न्यूनतम आयु 20, 21, 22 निर्धारित किया गया है, जबकि अनारक्षित पुरुष के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष-महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है.

प्रारंभिक परीक्षा (BPSC 72nd Recruitment) का आयोजन जुलाई महीने में संभावित है. प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग-अलग 100 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा. अगर कोई उम्मीदवार एक से ज्यादा परीक्षा के लिए आवेदन करता है, तो उसे हर परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क देना होगा. अगर आवेदन में आधार नंबर नहीं दिया जाता है, तो प्रत्येक परीक्षा के लिए 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा.

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