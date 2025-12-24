Advertisement
BPSC ने जारी किया AEDO परीक्षा का शेड्यूल, 10 से 16 जनवरी तक होंगी परीक्षाएं

Assistant Education Development Officer Exam Date: BPSC ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के 935 पदों के लिए परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं. परीक्षाएं 10 से 13 जनवरी और 15 से 16 जनवरी, 2026 तक होंगी. परीक्षा ऑफलाइन होगी और इसमें तीन पेपर होंगे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 24, 2025, 03:55 PM IST

बीपीएससी एईडीओ भर्ती 2025
BPSC AEDO Exam Date: बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ये भर्ती असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के 935 पदों को भरने के लिए है. विज्ञापन संख्या 87/2025 के मुताबिक, परीक्षा 10, 11, 12, 13, 15 और 16 जनवरी 2026 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी. जीन उम्मीदवारों ने आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भरा है, वे अब परीक्षा से जुड़ी डिटेल्स जैसे एग्जाम पैटर्न, योग्यता, सिलेबस आदि चेक कर सकते हैं.

बीपीएससी ने असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की 935 पोस्ट्स के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित की हैं. परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी. सेलेक्शन के लिए लिखित परीक्षा और दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद होगा. उम्मीदवारों को अब एडमिट कार्ड के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए. भर्ती का विज्ञापन नंबर 87/2025 है और कुल वैकेंसी 935 हैं. परीक्षा 10 से 13 और 15-16 जनवरी 2026 को आयोजित होगी.

BPSC AEDO परीक्षा में तीन पेपर होंगे, हर पेपर 100 नंबर का होगा. पहला पेपर जनरल लैंग्वेज का होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 100 सवाल होंगे, और समय सीमा 2 घंटे होगी. दूसरा पेपर जनरल स्टडीज का होगा, जिसमें करंट अफेयर्स, इतिहास और भूगोल जैसे टॉपिक शामिल होंगे. तीसरा पेपर जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर फोकस होगा. हर सही जवाब के लिए +1 नंबर मिलेगा, जबकि हर गलत जवाब के लिए 1/3 नंबर काट लिया जाएगा. जनरल लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें कम से कम 30% नंबर लाना जरूरी है.

चयन दो स्टेज में होगा. पहले लिखित परीक्षा होगा, जिसके बाद मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जायेगा. दूसरे में दस्तावेज वेरिफिकेशन, जहां एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी और उम्र के डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे. इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सब मेरिट बेस्ड प्रक्रिया है.

एडमिट कार्ड जनवरी 2026 में परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी होगा. उम्मीदवार एडमिट कार्ड बीपीएससी की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से डाउनलोड कर सकेंगे. इसमें परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, सेंटर एड्रेस, कैंडिडेट इंफो और इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे.

जिन उम्मीदवारों का सेलेक्शन होगा उन्हें लेवल 5 में रखा जाएगा, बेसिक सैलरी 29,200 रुपये होगा. इसके अलावा डीए, एचआरए, टीए और अन्य सरकारी लाभ शामिल हैं. असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की भूमिका बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है. स्कूलों की मॉनिटरिंग, मिड-डे मील, स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं का अमल, टीचर्स की सुपरविजन, रिपोर्ट तैयार करना जैसे काम होगा. डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना और स्कूलों-जिला अधिकारियों के बीच लिंक का काम करना होगा.

