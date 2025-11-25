BPSC Bihar Librarian Vacancy 2025: BPSC ने निकाली बंपर भर्ती, 4000 पदों पर लाइब्रेरियन की आने वाली है वैकेंसी

BPSC Bihar Librarian Vacancy 2025: बिहारवासियों में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी हैं. बिहार में कई पदों पर भर्तीयां आयोजित की जाती हैं. इस साल सरकारी नौकरी वालों चाहने वाले लोगों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा पदों का घोषणा की गई हैं. शिक्षा विभाग जल्द ही पुस्तकालयाध्यशक्षों नियुक्ति के लिए 4000 से अधिक वेकेंसी निकाल सकता हैं. राज्य सरकार नें इसके लिए पिछले दिनों बिहार विद्यायल पुस्तकालयाध्यक्षो को गाइडलाइन की मंजूरी दे दी है. इसकी भर्ती के लिए वैकेंसी दिसंबर को आ सकता हैं. जनवरी तक रोस्टर और सभी तकनीकी कमी को पूरा करके वेकेसी BPSC को भेजी जाएगी. शिक्षा विभाग द्वारा काम में तेजी लायी गई है. पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए वेतन को निर्धारण करने की शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग से आग्रह किया है. एक बार वेतन निर्धारण होने के बाद इसके आगे के काम में तेजी आएगी.

वेतन कितना होगा?

जानकारी अनुसार इनका वेतन हाईस्कूलों में शिक्षकों के वेतन जितना ही होगा. BPSC की तरफ से नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता करवाई जाएगी. इस परीक्षा के पैटर्न में 100 नंबर के बहुवैक्लपिक प्रश्न होंगे. इसके साथ ही गलत उत्तर देने के लिए कटौती नहीं की जाएगी. बात की जाए पेशंन की तो नई पेशन योजना का भी लाभ यह उठा पाएंगे.

2008 में पहली बार हाईस्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन बनाई गई थी, जिस में 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन हुए थे. 2010-2011 में जाकर यह प्रक्रिया पूरी हुई थी. पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कई डिग्री वाले लोग इसकी मांग कर रहे है. माध्यमिक स्कूलों के लिए 1696 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के साथ माध्यमिक विद्यालयों के उर्दू शिक्षक भी शामिल होगे.