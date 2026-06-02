BPSC Exam Alert: सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक परीक्षा की डेट घोषित, 4 जून से डाउनलोड करें e-Admit Card

BPSC Exam Alert: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की तरफ से विज्ञापन संख्या 88/2025 के अंतर्गत सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि और प्रवेश-पत्र (e-Admit Card) संबंधी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उक्त परीक्षा के लिए दिनांक- 04.06.2026 से प्रवेश-पत्र (e- Admit Card) डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी. परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूरी प्रक्रिया और आवश्यक नियम नीचे विस्तार से दिए गए हैं.

1. अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर जाकर अपने Account में Username और Password के द्वारा Login करें. फिर My Account जाकर संबंधित विज्ञापन के View बटन पर Click करके Admit Card के सामने View/Download विकल्प पर Click करते हुए अपना e-Admit Card डाउनलोड करेंगे. डाउनलोड किये गये e-Admit Card में अभ्यर्थी को आवंटित जिला दर्ज होगा.

2. सभी अभ्यर्थी e-Admit Card की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केन्द्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे और परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपूर्द करना सुनिश्चित करेंगे.

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3. परीक्षा केन्द्र कोड/परीक्षा केन्द्र का नाम के संबंध में विस्तृत जानकारी Dashboard पर 8 जून, 2026 से उपलब्ध करायी जायेगी.

4. e-Admit Card डाउनलोड करते समय अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि Roll no. के साथ Bar Code स्पष्ट रूप से छपा हुआ हो .

5. निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटा पहले पहुंच जायें .

6. अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी .

7. उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाईट https://bpsc.bihar.gov.in या www.bpsconline.bihar.gov.in से डाउनलोड कर परीक्षा में भाग ले सकते हैं.

8. उम्मीदवारों को डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा.

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