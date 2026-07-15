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BPSC ने परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव, अब प्रिलिम्स के बाद ही मिलेगा मेन्स एग्जाम में बैठने का मौका

BPSC Exam Pattern: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने अपनी परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है. अब इन भर्तियों की परीक्षा दो चरणों में होगी. पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसमें सफल अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा (Mains) में बैठने का मौका मिलेगा.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 15, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:35 AM IST
BPSC ने परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव, अब प्रिलिम्स के बाद ही मिलेगा मेन्स एग्जाम में बैठने का मौका
Image Credit: BPSC ने परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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