/BPSC ने परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव, अब प्रिलिम्स के बाद ही मिलेगा मेन्स एग्जाम में बैठने का मौका

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बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. BPSC ने अपनी आगामी बड़ी भर्तियों, खासकर टीआरई-4 शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है. अब इन भर्तियों की परीक्षा दो चरणों में होगी. पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसमें सफल अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा (Mains) में बैठने का मौका मिलेगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने BPSC को जरूरत पड़ने पर एक चरण की परीक्षा को दो चरणों में कराने की अनुमति दे दी है.
यह व्यवस्था खासकर उन परीक्षाओं में लागू होगी, जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा होती है. आयोग का कहना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और आसान होगी. वहीं, BPSC नियमावली-1996 के तहत आयोग को स्क्रीनिंग टेस्ट कराने का अधिकार पहले से ही प्राप्त है. यानी अब टीआरई-4 और AEDO जैसी बड़ी भर्तियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को नए परीक्षा पैटर्न के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी.
उधर, BPSC ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है. यह परीक्षा 26 जुलाई को दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित कराई जाएगी. जो उम्मीदवार बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. वे अभ्यर्थी जल्द ही BPSC 72nd Pre Exam 2026 में शामिल हो सकेंगे. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में कुल 1189 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.
एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदनकर्ताओं को एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि 18 या 19 जुलाई को प्रवेश पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे. वहीं, जिन उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में उनकी फोटो, हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होंगे उनको बीपीएससी की ओर से एक सुविधा दी जाएगी. ऐसे अभ्यर्थियों को वेबसाइट से एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा घोषणा पत्र डाउनलोड करके उस पर सभी डिटेल सही-सही भरकर और एक रंगीन नई फोटो को चिपकाकर राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित करवा करवाना होगा और इसे एग्जाम सेंटर पर साथ लेकर जाना होगा.
रिपोर्ट- आत्मजा