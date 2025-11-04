BPSC ने इन बड़े एग्जाम के जारी कर दिए रिजल्ट, इस लिंक से देख सकते है आप अपना नाम

Bihar Goverment Exam: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपनी कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं. जिन परीक्षाओं के नतीजे जारी हुए हैं, उनमें उप प्रधानाचार्य, जिला सांख्यिकी अधिकारी, खनिज विकास अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक शामिल हैं. इन सभी परीक्षाओं के परिणाम उम्मीदवार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. BPSC द्वारा जारी किए गए इन परिणामों के बाद, लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी अब भर्ती प्रक्रिया के अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे.

खनिज विकास अधिकारी (एमडीओ) की लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी गई है, इस परीक्षा में कुल 654 उम्मीदवार शामिल हुए थे. जिसमें से 30 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया है. इसके साथ ही जिला सांख्यिकी और सहायक निदेशक की प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में 3,415 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. जिसमें 139 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उप-प्राचार्य पद के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा में 8,138 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से केवल 139 का साक्षात्कार के लिए चयन हुआ. इसी प्रकार, मोटर वाहन निरीक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा में 1,469 अभ्यर्थी शामिल हुए. इनमें से केवल 81 का चयन अगले चरण, यानी इंटरव्यू के लिए हुआ.

बीपीएससी परीक्षाओं में कम्पटीशन बहुत ही कड़ी होती है, क्योंकि हजारों उम्मीदवारों में से बहुत कम उम्मीदवार ही इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं. सभी सफल उम्मीदवार अब इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथियों के लिए आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. अगले चरण की जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

