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BPSC आशुलिपिक भर्ती: 11 जून की परीक्षा से पहले कर लें यह जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री

BPSC: अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट https://bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्णरूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाऐंगे और निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिन्दी और अंग्रेजी में करेंगे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jun 04, 2026, 04:35 PM IST

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BPSC आशुलिपिक भर्ती (Photo-AI)
BPSC आशुलिपिक भर्ती (Photo-AI)

Bihar Public Service Commission: बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या-01/2026 (आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा) के अंतर्गत कुछ अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर अस्पष्ट, अपठनीय या रिक्त पाए गए हैं. ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा की निर्धारित तारीख 11 जून 2026 को अपने संबंधित परीक्षा केंद्र के केन्द्राधीक्षक को इन दस्तावेज और साक्ष्य अनिवार्य रूप से सौंपना सुनिश्चित करें.

बिहार लोक सेवा आयोग ने आवश्यक सूचना
1. अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट https://bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्णरूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाऐंगे और निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिन्दी और अंग्रेजी में करेंगे.

2. राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित दो रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाऐंगे. दूसरा फोटो ई-प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति में संबंधित परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक के समक्ष चिपकाऐंगे.

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3. अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाईन आवेदन में दर्ज किये गये पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस अन्य लाना सुनिश्चित करेंगे.

4. केन्द्राधीक्षक की ओर से अभ्यर्थी से प्राप्त उपर्युक्त सभी कागजातों और फोटो का मिलान/सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी.

5. उम्मीदवारों को डाक से (By Post) प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे.

नोट: विहित घोषणा पत्र आयोग के वेबसाईट https://bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें: सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक परीक्षा की डेट घोषित, 4 जून से डाउनलोड करें e-Admit Card

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