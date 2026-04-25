BPSC Mains Exam 2026: बीपीएससी मेन्स की परीक्षा आज से शुरू, एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम

BPSC Mains Exam 2026: बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा शनिवार, 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. यह परीक्षा 30 अप्रैल तक चलेगी. राजधानी पटना के 22 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है. यह परीक्षा बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा और समकक्ष टोटल 1298 पदों पर अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें 13,024 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे. पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ली जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, प्रथम पाली में सामान्य हिन्दी विषय और द्वितीय पाली में निबंध पत्र की परीक्षा होगी. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पटना स्थित बीएन कॉलेजियेट परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थी सुबह 6 बजे से ही जुटने लगे थे. सुबह 7.30 बजे से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई. अभ्यर्थियों के ई-एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और आईडी जांच कर ही एंट्री दी गई. बीपीएससी के अनुसार, 27 अप्रैल यानी सोमवार को आयोजित दूसरे दिन की परीक्षा सामान्य अध्ययन (प्रथम पत्र) की होगी. परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक चलेगी.

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तीसरे दिन यानी मंगवार 28 अप्रैल को सामान्य अध्ययन के द्वितीय पत्र की है. परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ली जाएगी. चौथे दिन यानी बुधवार 29 अप्रैल को एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित ऐच्छिक विषय की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी. वहीं पांचवें दिन यानी गुरूवार 30 अप्रैल को वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी से संबंधित एक ऐच्छिक विषय की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ली जाएगी.