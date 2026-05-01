Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3200309
Zee Bihar JharkhandBihar Government Jobs

BPSC अभ्यर्थियों के लिए नया नियम, अब प्रश्नों को खाली छोड़ने पर कटेगा 1/3 अंक, 'E' विकल्प चुनना हुआ अनिवार्य

BPSC exam 2026 update: परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रमाणिक बनाने के लिए MCQ आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच विकल्प (A, B, C, D, E) प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विकल्प 'E' का अर्थ 'प्रयास नहीं किया गया (Not Attempted)' होगा.

Written By  Rajnish|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 01, 2026, 02:09 PM IST

Trending Photos

BPSC अभ्यर्थियों के लिए नया नियम (Photo-AI)
BPSC अभ्यर्थियों के लिए नया नियम (Photo-AI)

BPSC new rule: बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित MCQ (बहुविकल्पीय) आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी-अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है.

पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (A, B, C, D) उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था. इसके परिणामस्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित (Unanswered) छोड़ देते थे.

परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रमाणिक बनाने के लिए MCQ आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच विकल्प (A, B, C, D, E) प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विकल्प 'E' का अर्थ 'प्रयास नहीं किया गया (Not Attempted)' होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, तो वह विकल्प (A, B, C या D) में से किसी एक का चयन करेगा. यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो विकल्प (E) का चयन करना अनिवार्य होगा.

अगर कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्पों (A, B, C, D, E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित (Unanswered) प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी. यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी.

यह भी पढ़ें: BPSC मेन्स की परीक्षा आज से शुरू, एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम

TAGS

BPSC new ruleBPSC exam 2026 update

Trending news

BPSC new rule
BPSC का नया नियम, प्रश्नों को खाली छोड़ने पर कटेगा 1/3 अंक, 'E' विकल्प चुनना अनिवार्य
Muzaffarpur News
20 लाख की नकदी के साथ कारोबारी गिरफ्तार, आयकर विभाग ने सरकारी खाते में जमा कराए पैसे
Chaibasa news
चाईबासाः नक्सली इसराइल का 62 घंटे बाद जंगल से मिला शव, 29 अप्रैल को हुआ था एनकाउंटर
Chaibasa news
चाईबासाः नक्सली इसराइल का 62 घंटे बाद जंगल से मिला शव, 29 अप्रैल को हुआ था एनकाउंटर
Latehar News
लातेहार में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलटी, एक छात्र की मौत और 10 घायल
Latehar News
लातेहार में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलटी, एक छात्र की मौत और 10 घायल
kendriya vidyalaya
मुजफ्फरपुर में तीसरे केंद्रीय विद्यालय की तैयारी, जानें कहां और कैसे होगा निर्माण
Vaishali news
भतीजे को चाचा ईंट से कुचता रहा, वह चीखता रहा, मामूली कहासुनी बनी हत्या की वजह
Special POCSO court
बच्ची का किडनैप किया और बंधक बनाकर कई दिनों तक किया रेप,अब कोर्ट ने दी 10 साल की सजा
Bettiah news
सरकारी शिक्षिका ने मौसा पर लगाया यौन शोषण का आरोप, ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार