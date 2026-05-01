BPSC अभ्यर्थियों के लिए नया नियम, अब प्रश्नों को खाली छोड़ने पर कटेगा 1/3 अंक, 'E' विकल्प चुनना हुआ अनिवार्य

BPSC new rule: बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित MCQ (बहुविकल्पीय) आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी-अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है.

पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (A, B, C, D) उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था. इसके परिणामस्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित (Unanswered) छोड़ देते थे.

परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रमाणिक बनाने के लिए MCQ आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच विकल्प (A, B, C, D, E) प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विकल्प 'E' का अर्थ 'प्रयास नहीं किया गया (Not Attempted)' होगा.

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अगर अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, तो वह विकल्प (A, B, C या D) में से किसी एक का चयन करेगा. यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो विकल्प (E) का चयन करना अनिवार्य होगा.

अगर कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्पों (A, B, C, D, E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित (Unanswered) प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी. यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी.

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