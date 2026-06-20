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BPSC 70th Final Result 2026: बीपीएससी 70वीं का फाइनल रिजल्ट जारी, श्रद्धा पांडे बनीं टॉपर

BPSC 70th Final Result: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने 70वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है.इस साल परीक्षा में श्रद्धा पांडे (Shraddha Pandey) ने कुल 593 अंक हासिल कर पूरे राज्य में पहला स्थान (Rank 1) प्राप्त किया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 20, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:07 PM IST
BPSC 70th Final Result 2026: बीपीएससी 70वीं का फाइनल रिजल्ट जारी, श्रद्धा पांडे बनीं टॉपर
Image Credit: बीपीएससी 70वीं का फाइनल रिजल्ट जारी (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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