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बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने 70वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है. रिजल्ट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. उन हजारों कैंडिडेट्स को राहत मिली है, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. इस साल परीक्षा में श्रद्धा पांडे (Shraddha Pandey) ने कुल 593 अंक हासिल कर पूरे राज्य में पहला स्थान (Rank 1) प्राप्त किया है. वहीं, शशांक गौरव दूसरे और आयुष बिजॉय तीसरे स्थान पर रहे.
श्रद्धा पांडे ने 593 मार्क्स के साथ पहला रैंक हासिल किया है. शशांक गौरव और आयुष बिजॉय ने 592-592 मार्क्स हासिल करके दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया.
फाइनल रिजल्ट घोषित होने से पहले, मेन्स एग्जाम पास करने वाले 5,401 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए गए थे. इंटरव्यू प्रोसेस पूरा होने के बाद, कमीशन ने फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की.
70वीं CCE मेन्स (लिखित) एग्जाम 25 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2025 तक पटना के 32 एग्जामिनेशन सेंटर्स पर हुआ था. कुल 20,034 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था. मेन्स रिजल्ट 16 दिसंबर, 2025 को घोषित किया गया था.
फाइनल रिजल्ट की घोषणा के साथ, अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे सरकारी पदों के लिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ेगा. चुने गए कैंडिडेट्स के लिए, यह रिजल्ट सालों की तैयारी और कड़ी मेहनत के बाद एक अहम पड़ाव है. फाइनल रिजल्ट BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुशवाहा