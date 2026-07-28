BPSC TRE-3 पेपर लीक मामले का मनीष कुमार गिरफ्तार, रह चुका है सरकारी डॉक्टर

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बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-3) पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त डॉ. मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है. EOU की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी को 27 जुलाई 2026 को साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर गिरफ्तार किया गया. उसके खिलाफ आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-06/2024 में भारतीय न्याय संहिता (BNS), आईटी एक्ट और बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है.
जांच में खुलासा हुआ है कि डॉ. मनीष कुमार का संबंध TRE-3 पेपर लीक गिरोह से था. आरोप है कि वह अभ्यर्थियों से शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर प्रति अभ्यर्थी ₹50 हजार लेने का वादा करता था. परीक्षा से दो-तीन दिन पहले उसने करीब 30 अभ्यर्थियों को पटना के एक होटल में ठहराया, जहां कथित तौर पर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराकर उनकी तैयारी कराई गई. परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को वापस उनके गृह जिलों के लिए भेज दिया गया. EOU के मुताबिक, डॉ. मनीष कुमार वर्ष 2021 में NMCH, पटना से MBBS पास कर चुका है.
EOU के मुताबिक, वह कैमूर जिले में चिकित्सक के पद पर कार्य कर चुका है और वर्तमान में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर पीजी की तैयारी कर रहा था. आर्थिक अपराध इकाई ने बताया कि TRE-3 पेपर लीक मामले में अब तक कुल 296 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. साथ ही मामले के अन्य पहलुओं और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की गहन जांच जारी है. EOU ने स्पष्ट किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले गिरोहों और उनसे आर्थिक लाभ लेने वाले सभी लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.