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BPSC TRE-3 पेपर लीक मामले का मनीष कुमार गिरफ्तार, रह चुका है सरकारी डॉक्टर

BPSC TRE-3 Paper Leak Case: बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-3) पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त डॉ. मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है. EOU ने बताया कि TRE-3 पेपर लीक मामले में अब तक कुल 296 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

Written ByShivam RajEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:33 PM IST
BPSC TRE-3 पेपर लीक मामले का मनीष कुमार गिरफ्तार, रह चुका है सरकारी डॉक्टर
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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