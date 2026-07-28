BPSC TRE-3 पेपर लीक मामले का मनीष कुमार गिरफ्तार, रह चुका है सरकारी डॉक्टर

जांच में खुलासा हुआ है कि डॉ. मनीष कुमार का संबंध TRE-3 पेपर लीक गिरोह से था. आरोप है कि वह अभ्यर्थियों से शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर प्रति अभ्यर्थी ₹50 हजार लेने का वादा करता था. परीक्षा से दो-तीन दिन पहले उसने करीब 30 अभ्यर्थियों को पटना के एक होटल में ठहराया, जहां कथित तौर पर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराकर उनकी तैयारी कराई गई. परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को वापस उनके गृह जिलों के लिए भेज दिया गया. EOU के मुताबिक, डॉ. मनीष कुमार वर्ष 2021 में NMCH, पटना से MBBS पास कर चुका है.