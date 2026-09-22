/BPSC TRE 4.0: शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में आवेदन प्रक्रिया शुरू, 32 हजार से ज्यादा टीचरों को होगी बहाली, जानें पूरा प्रोसेस

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बिहार में शिक्षक भर्ती की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने TRE 4.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में कुल 32,388 टीचरों की नियुक्ति की जाएगी. उम्मीदवार 21 सितंबर से 30 सितंबर तक BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 30 सितंबर के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी तुरंत अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें.
किस कक्षा में हैं कितने पद?
बता दें कि TRE-4 के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के टीचरों की बहाली होनी है. कक्षा 1 से 5 के लिए 3,847 शिक्षकों की बहाली होगी. इसी तरह से कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563 वैकेंसी निकली है. वहीं, कक्षा 9 से 10 के लिए 3,877 टीचरों की बहाली होनी है, जबकि कक्षा 11 से 12 के लिए 16,101 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इस तरह से सबसे अधिक पद उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए हैं.
ऐसे होगा ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर ही TRE 4.0 भर्ती से जुड़ा रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा. यहां लॉगिन करके अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरण भरने होंगे. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें. आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन जमा करने के बाद उसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें.
150 प्रश्न, 150 अंक और ढाई घंटे का समय
पहले BPSC की ओर से TRE-4 की परीक्षा भी सितंबर में होने वाली थी, लेकिन छात्र आंदोलन की वजह से उसका कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है. आयोग ने अभी तक परीक्षा तारीख जारी नहीं की है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न सामने आ गया है. इस बार TRE-4 की लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा 150 अंकों की होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक निर्धारित है. जानकारी के मुताबिक, इस बार अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा. परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी MCQ आधारित होगी.