BPSC: कब आएगी TRE-4 की वैकेंसी? बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट

BPSC TRE-4 News: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा शिक्षक भर्ती के चौथे चरण (TRE-4) के विज्ञापन को लेकर जारी सियासत के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुट रहें, बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे. शिक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत विज्ञापन जारी होगा. उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट है. उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द जल्द से इसकी अधिसूचना जारी हो जाए.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि लाइब्रेरियन और कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली को लेकर भी सरकार गंभीर है. विभाग को डिजिटल लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि छात्रों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिल सके. बता दें कि TRE-4 के विज्ञापन को लेकर हाल ही में राजधानी पटना में बड़ा बवाल देखने को मिला था. प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हुए थे.

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इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अपने-अपने बच्चे को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो! बिहार में यही हो रहा है. NDA के नेताओं ने बिना चुनावी प्रक्रिया में भागीदार के अपने बच्चों को मंत्री बना दिया, लेकिन बिहार के लाखों युवा, जिन्होंने सालों मेहनत कर पढ़ाई की है. उनसे चुनाव से पूर्व एनडीए के नेताओं द्वारा वादा किया गया था कि TRE-4 की वैकेंसी जारी की जाएगी, लेकिन सरकार गठन के 6 महीने बाद भी TRE-4 का विज्ञापन नहीं निकला है. उल्टे वैकेंसी की मांग करने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं.