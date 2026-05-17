Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3220325
Zee Bihar JharkhandBihar Government Jobs

BPSC: कब आएगी TRE-4 की वैकेंसी? बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट

Education Minister On TRE-4 Vacancy: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने TRE-4 को लेकर कहा कि विभागीय स्तर पर तेजी से तैयारी चल रही है और बहुत जल्द इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा.

Written By  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 17, 2026, 03:30 PM IST

Trending Photos

TRE-4 की वैकेंसी को लेकर बड़ा अपडेट
TRE-4 की वैकेंसी को लेकर बड़ा अपडेट

BPSC TRE-4 News: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा शिक्षक भर्ती के चौथे चरण (TRE-4) के विज्ञापन को लेकर जारी सियासत के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुट रहें, बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे. शिक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत विज्ञापन जारी होगा. उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट है. उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द जल्द से इसकी अधिसूचना जारी हो जाए.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि लाइब्रेरियन और कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली को लेकर भी सरकार गंभीर है. विभाग को डिजिटल लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि छात्रों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिल सके. बता दें कि TRE-4 के विज्ञापन को लेकर हाल ही में राजधानी पटना में बड़ा बवाल देखने को मिला था. प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हुए थे. 

ये भी पढ़ें- बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में किया बड़ा फेरबदल, 31 अधिकारियों का हुआ तबादला

Add Zee News as a Preferred Source

इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अपने-अपने बच्चे को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो! बिहार में यही हो रहा है. NDA के नेताओं ने बिना चुनावी प्रक्रिया में भागीदार के अपने बच्चों को मंत्री बना दिया, लेकिन बिहार के लाखों युवा, जिन्होंने सालों मेहनत कर पढ़ाई की है. उनसे चुनाव से पूर्व एनडीए के नेताओं द्वारा वादा किया गया था कि TRE-4 की वैकेंसी जारी की जाएगी, लेकिन सरकार गठन के 6 महीने बाद भी TRE-4 का विज्ञापन नहीं निकला है. उल्टे वैकेंसी की मांग करने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं.

TAGS

BPSCBihar Teacher Recruitment

Trending news

Motihari News
Motihari News: 21 मासूम बच्चों को आधी रात कहां ले जा रहा था शख्स? मानव तस्करी का शक!
nishant kumar
निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार में नीतीश के उत्तराधिकारी पर छिड़ा विवाद
BPSC
BPSC: कब आएगी TRE-4 की वैकेंसी? बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट
Kosi Barrage
क्या इस बार कोसी शांत रहेगी? बाढ़ से पहले भारत-नेपाल के इंजीनियरों ने संभाला मोर्चा
Bettiah news
बेतिया में छात्र की बेरहमी से पिटाई, कपड़े उतारकर जूतों पर थूक चाटने को किया मजबूर
Gopalganj news
पति से अनबन, मायके में आशिकी और फिर..., प्रेमी को मिली प्रेमिका से मिलने की सजा मौत
CM Samrat Choudhary
CM सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर के सामने अचानक आया पक्षी, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा
Bettiah news
बेतिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बंगाल की 5 और बिहार की 1 लड़की को किया रेस्क्यू
Rajgir Malmas mela
राजगीर मलमास मेला: यहीं से शुरू हुआ था INDIA ब्लॉक से नीतीश का मोहभंग,बदल गया था गेम
Samastipur News
समस्तीपुर में शाम के जाम का था पूरा इंतजाम; तभी पहुंची उत्पाद टीम और फिर...