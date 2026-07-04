/बिहार पुलिस में दारोगा बनने का सुनहरा मौका: BPSSC ने निकाली SI के 150 पदों पर भर्ती, 9 जुलाई से आवेदन शुरू

बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक (Sub-Inspector - SI) के 150 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 9 जुलाई है और अंतिम तारीख 9 अगस्त है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 1 अगस्त 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) या इसके समकक्ष डिग्री होना जरूरी है.