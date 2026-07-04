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बिहार पुलिस में दारोगा बनने का सुनहरा मौका: BPSSC ने निकाली SI के 150 पदों पर भर्ती, 9 जुलाई से आवेदन शुरू

BPSSC SI Recruitment: BPSSC ने SI के 150 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 9 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे और 9 अगस्त तक चलेंगे. आइए जानते हैं कि अप्लाई करने के लिए उम्र सीमा क्या है?

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 04, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:02 AM IST
बिहार पुलिस में दारोगा बनने का सुनहरा मौका: BPSSC ने निकाली SI के 150 पदों पर भर्ती, 9 जुलाई से आवेदन शुरू
Image Credit: बिहार पुलिस में दारोगा बनने का सुनहरा मौका (AI Generated Image)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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