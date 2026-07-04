/बिहार पुलिस में दारोगा बनने का सुनहरा मौका: BPSSC ने निकाली SI के 150 पदों पर भर्ती, 9 जुलाई से आवेदन शुरू

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बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक (Sub-Inspector - SI) के 150 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 9 जुलाई है और अंतिम तारीख 9 अगस्त है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 1 अगस्त 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) या इसके समकक्ष डिग्री होना जरूरी है.
उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही की जाएगी. सभी वर्गों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा वर्ग के अनुसार अलग-अलग तय किए गए हैं.
सामान्य वर्ग (General): पुरुष - 37 वर्ष | महिला - 40 वर्ष
पिछड़ा (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): पुरुष और महिला दोनों - 40 वर्ष
SC और ST वर्ग: पुरुष और महिला दोनों - 42 वर्ष
बिहार सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी छूट
बिहार सरकार के ऐसे नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की विशेष छूट मिलेगी. वहीं, भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष और सेना में दी गई सेवा अवधि के बराबर अतिरिक्त छूट दी जाएगी. हालांकि, कट-ऑफ डेट तक उनकी वास्तविक आयु 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. इच्छुक उम्मीदवार 9 जुलाई से 9 अगस्त के बीच BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे. वहीं, अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://bpssc.bihar.gov.in/ चेक कर लें.