BSCB Result: बिहार राज्य सहकारी बैंक सहायक परीक्षा का परिणाम घोषित, देखें नतीजे

Bihar State Cooperative Bank Assistant Exam Result: बिहार राज्य सहकारी बैंक सहायक परीक्षा का परिणाम 2026 ऑफिशियली घोषित कर दिया गया है. जो कैंडिडेट मेन्स एग्जाम में बैठे थे, वे अब अपना सिलेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

Feb 27, 2026

बिहार राज्य सहकारी बैंक में 277 सहायक पदों का रिजल्ट जारी (@biharscb.co.in)
DCCB and BSCB Result: बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के सहायक (Customer Service Assistant–CSA) के कुल 277 पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. यह परीक्षा Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक (BSCB) में नियुक्ति हेतु आयोजित की गई थी.

उक्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची बैंक की आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in पर उपलब्ध करा दी गई है. अभ्यर्थी अपना परिणाम वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

बैंक प्रबंधन ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न की गई है. आगे की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश और आवश्यक सूचनाएं भी वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएंगी.

बैंक ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि नवचयनित कर्मी सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

