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BTSC Result 2026: HC के आदेश के बाद भी नहीं जारी हुआ फार्मासिस्ट का रिजल्ट, सोमवार से भूख हड़ताल करेंगे अभ्यर्थी

Bihar Pharmacist Result: डिप्लोमा फार्मासिस्ट का रिजल्ट जारी नहीं किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने BTSC को सोमवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया है. इसके बाद अनिश्चतकालीन भूख हड़ताल शुरू किए जाने की बात कही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 14, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:41 AM IST
BTSC Result 2026: HC के आदेश के बाद भी नहीं जारी हुआ फार्मासिस्ट का रिजल्ट, सोमवार से भूख हड़ताल करेंगे अभ्यर्थी
Image Credit: बिहार तकनीकि सेवा आयोग (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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