/BTSC Result 2026: HC के आदेश के बाद भी नहीं जारी हुआ फार्मासिस्ट का रिजल्ट, सोमवार से भूख हड़ताल करेंगे अभ्यर्थी

Bihar Pharmacist Deploma Result: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से डिप्लोमा फार्मासिस्ट का रिजल्ट जारी नहीं किए जाने से अब अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटने लगा है. इसको लेकर शनिवार (13 जून) को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया. इस दौरान डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गनाइजेशन और बिहार छात्र संघ के बैनर तले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पीएमसीएच से कारगिल चौक तक विरोध मार्च निकाला और आयोग के चेयरमैन व उप सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद रिजल्ट रोके जाने से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है और इससे मानसिक व आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश व स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बावजूद बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से डिप्लोमा फार्मासिस्ट का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है.