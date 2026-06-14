/BTSC Result 2026: HC के आदेश के बाद भी नहीं जारी हुआ फार्मासिस्ट का रिजल्ट, सोमवार से भूख हड़ताल करेंगे अभ्यर्थी

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Bihar Pharmacist Deploma Result: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से डिप्लोमा फार्मासिस्ट का रिजल्ट जारी नहीं किए जाने से अब अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटने लगा है. इसको लेकर शनिवार (13 जून) को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया. इस दौरान डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गनाइजेशन और बिहार छात्र संघ के बैनर तले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पीएमसीएच से कारगिल चौक तक विरोध मार्च निकाला और आयोग के चेयरमैन व उप सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद रिजल्ट रोके जाने से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है और इससे मानसिक व आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश व स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बावजूद बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से डिप्लोमा फार्मासिस्ट का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है.
वहीं, इस दौरान छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि आयोग को शुक्रवार (12 जून) तक फाइनल रिजल्ट जारी करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी परिणाम घोषित नहीं किया गया है. उन्होंने आयोग को चेतावनी देते हुए कि अगर सोमवार (15 जून) की सुबह 11 बजे तक तक परिणाम प्रकाशित नहीं किए गए तो उसके बाद आयोग के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी.
अरविंद कुमार ने कहा कि बीटीएससी की ओर से न तो हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है और ना ही विभाग के निर्देश माने जा रहे हैं. उन्होंने आयोग पर मनमानी करने का आरोप लगाया है. बता दें कि फार्मासिस्ट बहाली में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया है.
कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी को चार सप्ताह के भीतर 2473 पदों पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी थी. कोर्ट ने इसके लिए स्वास्थ्य सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर तय समय सीमा में परिणाम घोषित नहीं हुए तो फिर उन्हें न्यायालय में उपस्थित होना पड़ सकता है. हाईकोर्ट के इस रुख के बाद भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अभी तक परिणाम घोषित नहीं किए हैं.