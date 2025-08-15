Nitish Kumar: स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश की बड़ी घोषणा, कई वैकेंसी में परीक्षा शुल्क सिर्फ 100 रुपये किया

CM Nitish Kumar Reduced Exam Fees: देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है. पूरे देश में जश्न का माहौल है. इस अवसर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडा फहराया और राज्य की जनता को संबोधित भी किया. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी है. सीएम ने बिहार सरकार की तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा फीस को सिर्फ 100 रुपये करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी.

सीएम ने एक्स पर लिखा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं. अब हमलोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.

सीएम ने आगे लिखा कि अब प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है. वहीं प्रारंभिक (PT) परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा. राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है. राज्य सरकार की इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे.

वहीं गांधी मैदान से राज्य को संबोधित सीएम नीतीश ने कहा कि कानून का राज बना कर रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने पर शुरू से ही हमलोगों का जोर रहा है. हम पुलिस फोर्स की संख्या 2 लाख 29 हजार कर रहे हैं. 1 लाख के पार पुलिस बल की संख्या बिहार में है अभी. नियुक्ति और तेजी से जारी है. हमने कहा है और तेजी से कीजिए. सीएम ने कहा कि प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट में 2005 के बाद कमी आई है. बिहार में लोग अब डरते नहीं है. डर का वातावरण नहीं है. लोग देर रात तक बाजार-हाट का काम कर रहे हैं. बिना डर के रात को आ-जा रहे हैं.