बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025 का रिजल्ट हुआ जारी, 4361 पदों पर होगी भर्ती

Bihar Police Driver Result 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025 का रिजल्ट आज 30 दिसंबर को CSBC ने जारी कर दिया है. कुल 4361 पदों के लिए ये भर्ती है और परीक्षा 10 दिसंबर को हुई थी. अब चुने गए उम्मीदवार पीईटी की तैयारी करेंगे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:23 PM IST

बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025
बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025

Bihar Police Driver Result 2025: आज यानि 30 दिसंबर 2025 को बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के परीक्षा का रिजल्ट घोसित हो गया है. बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती की परीक्षा में शामिल हुए युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है. सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स ने बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. हजारों लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया और अब वे आगे की तैयारी में लगेंगे. अब जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे सब अपना रिजल्ट देख सकते हैं. बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आसान तरीके से चेक कर सकते हैं, और जिन्हें वहां देखने में दिक्कत हो रही हो वे लोग निचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

इस भर्ती में बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए कुल 4361 पद हैं. ये पद भरने के लिए परीक्षा हुई थी और अब रिजल्ट में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं जो अगले चरण के लिए चुने गए हैं. अगला चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है. परीक्षा 10 दिसंबर 2025 को हुई थी और इसमें हिस्सा लेने वाले अब जान सकते हैं कि वे पास हुए या नहीं.

रिजल्ट के लिए यहां क्लिक करें- Bihar Police Constable Driver Result 2025

बोर्ड ने लिखित परीक्षा का परिणाम पीडीएफ में दिया है. इसमें मेरिट लिस्ट है जिसमें चुने गए लोगों के नाम या रोल नंबर हैं. उम्मीदवार वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं. अपना रोल नंबर ढूंढकर देखें कि चुने गए हैं या नहीं. ये पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट है.

रिजल्ट देखने के लिए पहले csbc.bihar.gov.in पर जाएं. होमपेज पर एक लिंक होगा जो कहता है कि बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का. उस पर क्लिक करें. फिर पीडीएफ खुलेगा. उसमें अपना रोल नंबर सर्च करें. डाउनलोड करके रख लें ताकि बाद में काम आए.

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास हुए हैं, उन्हें अब पीईटी के लिए बुलाया जाएगा. पीईटी में पास होने के बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा, दस्तावेज चेक होंगे और मेडिकल टेस्ट भी. ये सब पास करने वाले ही अंत में बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर बनेंगे.

