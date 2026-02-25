Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3122384
Zee Bihar JharkhandBihar Government Jobs

CTET री-एग्जाम डेट आउट: हाजीपुर के इन 2 सेंटरों की परीक्षा अब 1 मार्च को, CBSE ने जारी किया एडमिट कार्ड अपडेट

CTET re-exam date out: CBSE ने बिहार के वैशाली (हाजीपुर) में रद्द हुई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है. CTET फरवरी 2026 के री-एग्जाम अब 1 मार्च को होगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 05:46 PM IST

Trending Photos

CTET री-एग्जाम डेट आउट (AI Generated Image)
CTET री-एग्जाम डेट आउट (AI Generated Image)

CTET re-exam date out: 7-8 फरवरी, 2026 को बिहार के वैशाली (हाजीपुर) (125016 – सेंट जॉन्स एकेडमी, बासमती नगर) और 125014 – लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी) में होने वाले सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) के कैंसिल कर दिए गए थे. अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने उन कैंडिडेट्स के लिए री-एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया है. CTET फरवरी 2026 के री-एग्जाम अब 1 मार्च को होंगे. इस बारे में सीबीएसई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन कैंडिडेट्स को प्रभावित सेंटर अलॉट हुए थे, उनके रिवाइज्ड CTET एडमिट कार्ड जल्द ही कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन लॉग-इन में अवेलेबल होंगे.

कैसे डाउनलोड करें CTET रिवाइज्ड एडमिट कार्ड
CTET रिवाइज्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in है. एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी इसके बाद CTET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी. CBSE कैंडिडेट्स की OMR आंसर शीट की स्कैन की हुई इमेज भी जारी करेगा. एक बार जारी होने के बाद, कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों देख पाएंगे.

प्रभावित कैंडिडेट के लिए दोबारा एग्जाम कराने के फैसले के बाद बदला हुआ शेड्यूल नोटिफाई किया गया है. यह नोटिस CBSE के तहत डायरेक्टर (CTET) ने जारी किया है, जो CTET कराता है. कैंडिडेट को सलाह दी गई है कि वे अपडेटेड एग्जाम की तारीखों, रिपोर्टिंग टाइम और दूसरे इंस्ट्रक्शन से जुड़ी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल CTET कम्युनिकेशन चैनल देखें. नोटिस में यह भी दोहराया गया है कि सिर्फ नोटिफिकेशन में बताए गए कैंडिडेट को ही दोबारा एग्जाम देना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Jee Mains 2026: अल्पसंख्यक छात्रों का जेईई मेन 2026 में शानदार प्रदर्शन

इसमें आगे कहा गया, जिन सभी कैंडिडेट को ऊपर दिए गए सेंटर दिए गए थे, उन्हें बताया जाता है कि वे CTET वेबसाइट यानी ctet.nic.in के ज़रिए अपने एप्लीकेशन लॉग-इन से बदला हुआ एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसी के अनुसार एग्जाम में शामिल हों. यह भी कहा गया है कि कैंडिडेट्स को CTET के 21वें एडिशन में शामिल होने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा. बयान में कहा गया है कि सेंटर और एग्जाम की तारीख बदलने की रिक्वेस्ट किसी भी हालत में नहीं मानी जाएगी. CTET एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों और दूसरे इंस्टीट्यूशन में टीचिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए है, जो CTET स्कोर लेते हैं.

TAGS

CTET re-exam date out

Trending news

CTET re-exam date out
CTET री-एग्जाम: हाजीपुर के इन 2 सेंटरों की परीक्षा अब 1 मार्च को, एडमिट कार्ड अपडेट
amit shah
अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सियासी संग्राम,किसानों के 'दर्द' पर जवाब मांग रहा विपक्ष
patna news
पटना: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, राजेंद्र नगर नेत्रालय में शुरू होगी PG की पढ़ाई
Jitan Ram Manjhi
राज्यसभा की रेस में पेंच फंसा तो क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन में शामिल होंगे?
Madhepura news
मधेपुरा: सिगरेट नहीं देने पर किराना दुकानदार को मुंह में मारी गोली, हालत गंभीर
keralam
केरल बना 'केरलम' तो पटना क्यों नहीं 'पाटलिपुत्र'? नाम बदलने को लेकर सियासत तेज
Ajgaibinath Dham
सुल्तानगंज या अजगैबीनाथ धाम? डिप्टी सीएम के आश्वासन से जगी बड़ी उम्मीद
Bihar Teacher Recruitment
बिहार के छात्रों ने फूंका आंदोलन का बिगुल, होली तक विज्ञापन नहीं तो होगा संग्राम
Jharkhand news
शादी समारोह से लौट रही नाबालिग की खेत में मिली लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका
Holi 2026
होली पर कोडरमा की महिलाओं का 'हर्बल धमाका': पालक, हल्दी और फूलों से बना रहीं गुलाल