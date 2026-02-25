CTET री-एग्जाम डेट आउट: हाजीपुर के इन 2 सेंटरों की परीक्षा अब 1 मार्च को, CBSE ने जारी किया एडमिट कार्ड अपडेट

CTET re-exam date out: 7-8 फरवरी, 2026 को बिहार के वैशाली (हाजीपुर) (125016 – सेंट जॉन्स एकेडमी, बासमती नगर) और 125014 – लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी) में होने वाले सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) के कैंसिल कर दिए गए थे. अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने उन कैंडिडेट्स के लिए री-एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया है. CTET फरवरी 2026 के री-एग्जाम अब 1 मार्च को होंगे. इस बारे में सीबीएसई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन कैंडिडेट्स को प्रभावित सेंटर अलॉट हुए थे, उनके रिवाइज्ड CTET एडमिट कार्ड जल्द ही कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन लॉग-इन में अवेलेबल होंगे.

कैसे डाउनलोड करें CTET रिवाइज्ड एडमिट कार्ड

CTET रिवाइज्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in है. एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी इसके बाद CTET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी. CBSE कैंडिडेट्स की OMR आंसर शीट की स्कैन की हुई इमेज भी जारी करेगा. एक बार जारी होने के बाद, कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों देख पाएंगे.

प्रभावित कैंडिडेट के लिए दोबारा एग्जाम कराने के फैसले के बाद बदला हुआ शेड्यूल नोटिफाई किया गया है. यह नोटिस CBSE के तहत डायरेक्टर (CTET) ने जारी किया है, जो CTET कराता है. कैंडिडेट को सलाह दी गई है कि वे अपडेटेड एग्जाम की तारीखों, रिपोर्टिंग टाइम और दूसरे इंस्ट्रक्शन से जुड़ी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल CTET कम्युनिकेशन चैनल देखें. नोटिस में यह भी दोहराया गया है कि सिर्फ नोटिफिकेशन में बताए गए कैंडिडेट को ही दोबारा एग्जाम देना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Jee Mains 2026: अल्पसंख्यक छात्रों का जेईई मेन 2026 में शानदार प्रदर्शन

इसमें आगे कहा गया, जिन सभी कैंडिडेट को ऊपर दिए गए सेंटर दिए गए थे, उन्हें बताया जाता है कि वे CTET वेबसाइट यानी ctet.nic.in के ज़रिए अपने एप्लीकेशन लॉग-इन से बदला हुआ एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसी के अनुसार एग्जाम में शामिल हों. यह भी कहा गया है कि कैंडिडेट्स को CTET के 21वें एडिशन में शामिल होने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा. बयान में कहा गया है कि सेंटर और एग्जाम की तारीख बदलने की रिक्वेस्ट किसी भी हालत में नहीं मानी जाएगी. CTET एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों और दूसरे इंस्टीट्यूशन में टीचिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए है, जो CTET स्कोर लेते हैं.