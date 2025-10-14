आज ही भरे BSSC-CGL-4 और कार्यालय परिचारी के फार्म, इतने पदों पर भर्ती

BSSC Vacancy: बिहार की कर्मचारी चयन आयोग ने BSSC-CGL-4 और कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 ने आवेदन निकाले थे. 14 अक्टूबर को इनके आवेदनों का लास्ट दिन है. कार्यालय परिचारी भर्ती में 2025 में 4388 पदों पर भर्ती होगी. इनकी वैकेंसी में हाल ही में बढोत्तरी की गई थी. CGL-4 में 60 और कार्यालय परिचारी भर्ती में 661 वैकेंसी नई डाली गई थी. दोनों भर्तियों का आवेदन bssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc.com पर कर सकते है. हालांकि मूल नोटिफेकशन में CGL में 1482 और आॉफिस अटेंडे़ट भर्ती में 3727 वैकैसी ही थी. संविदा में कार्यकर्त लोगों को प्रतिवर्ष कार्य के हिसाब से 5 अंक अधिक दिया जाएगा. अर्थात 5 वर्ष से कार्यरत लोगों को कुल 25 अंक अधिक दिए जाएंगे.

पद आरक्षण- कार्यालय कर्मचारी भर्ती में 4388 वैकेंसी है.

1416 पद महिलाओं के लिए आरक्षित, 627 पद SSC, 53 पद ST, 809 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 297 पद पिछड़ा वर्ग, 123 पद पिछड़े वर्ग महिलाओं, 2041 पद अनारक्षित, 438 पद EWS

BSSC-CGL-4 में पद-

कुल वैकेंसी- 1541, 503 पद महिलाओं के लिए आरक्षित, 204 पद SSC, 21 पद ST, 105 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 183 पिछड़ा वर्ग, 18 पिछड़े वर्ग महिलाओं, 155 पद EWS, 855 पद अनारक्षित

