तैयार रहें बेरोजगार! बिहार में करीब 33 हजार पदों पर जल्द होगी बहाली

Bihar Health Department Jobs: बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडेय ने चौथी बार कार्यभार संभाला. स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही मंगल पांडेय ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हेल्थ विभाग में 33 हजार के पदों पर जल्द बहाली की जाएगी. 26 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 6700 पदों पर भी शीघ्र भर्ती की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि अगले साल राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे. इनमें वैशाली, भोजपुर और सीवान शामिल है. वैशाली मुजफ्फरपुर मार्च में संभवत शुरू कर दिया जाएगा. वहीं, सिवान मेडिकल कॉलेज में ओपीडी की शुरुआत मार्च में की जाएगी और दिसंबर तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जायेगा

मंगल पांडेय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने की है. अब लोकश कुमार सिंह प्रधान सचिव हैं. जो भी काम बचे हुआ हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा. मैं दोगुने मेहनत के साथ काम करूंगा.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा काम रिक्तियों को भरने का काम है. पिछले कार्यकाल में हमलोगों ने बड़ी संख्या में नियुक्ति की थी. कई प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. अब सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 600 पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. 11380 नर्स की प्रक्रिया भी पूर्ण होगी. इसकी परीक्षा ली जा चुकी है.

मंगल पांडेय ने आगे कहा कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों को सहयोग देने वाले कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है. कुल 12627 पद पर परीक्षा संपन्न हो चुका है. इस बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 26 हजार पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में हैं. जब यह मानव बल गांव के अस्पतालों में जाएगा तो इसका बहुत लाभ होगा.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा करीब 6700 से अधिक बहाली एनएचएम के माध्यम से पूर्ण की जाएगी. वहीं, सीएचओ की बहाली की प्रक्रिया भी अगले एक महीने से चार महीनों में पूर्ण हो जाएगी यानी कुल 32700 अलग अलग पदों पर बहाली की प्रक्रिया आने वाले समय में पूर्ण की जायेगी और इसकी संख्या बढ़ भी सकती है.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

