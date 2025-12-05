Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3030128
Zee Bihar JharkhandBihar Government Jobs

Jharkhand News: FSO-CDPO रिजल्ट में हो रही देरी पर राज्यपाल ने जताई गंभीर चिंता, बोले- सीएम सोरेन से करेंगे बात

Jharkhand News: FSO-CDPO रिजल्ट में हो रही देरी पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आज ही मुख्यमंत्री को ईमेल भेजेंगे और फोन पर भी बात कर पूछेंगे कि रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 05, 2025, 02:37 PM IST

Trending Photos

Jharkhand News: FSO-CDPO रिजल्ट में हो रही देरी पर राज्यपाल ने जताई गंभीर चिंता, बोले- सीएम सोरेन से करेंगे बात
Jharkhand News: FSO-CDPO रिजल्ट में हो रही देरी पर राज्यपाल ने जताई गंभीर चिंता, बोले- सीएम सोरेन से करेंगे बात

Jharkhand News: झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने आज (5 दिसंबर) राजभवन पहुंचकर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की. इस दौरान जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ भर्ती परिणामों के प्रकाशन में हो रही लंबी देरी पर गंभीर चिंता जताई. बता दें कि पहले ही हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी, वहीं जेपीएससी की इन दोनों महत्वपूर्ण भर्तियों के परिणाम अब तक लंबित हैं, जिसके कारण अभ्यर्थी पिछले एक वर्ष से परेशान होकर दर–दर भटक रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गुजरे लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सोमवार तक के लिए झारखंड विधानसभा स्थगित

इसी मुद्दे को लेकर छात्र राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की. छात्रों के बताया कि आज हम लोगों ने फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ भर्ती परिणाम की 16 महीने से लंबित स्थिति को लेकर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की. 2023 में विज्ञापन निकलने से लेकर 2024 में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू डेट घोषित होने तक सभी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जेपीएससी लगातार परिणाम जारी करने में देरी कर रहा है. हमने जेपीएससी सचिव और कार्मिक विभाग से कई बार मुलाकात की, 10 बार आंदोलन भी किया, पर हर बार सिर्फ 15 दिन का झूठा आश्वासन मिलता रहा और दोनों विभाग जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालते रहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों ने आगे बताया कि इस स्थिति से परेशान होकर हम महामहिम की शरण में पहुंचे और पूरी बात से उन्हें अवगत कराया. महामहिम ने गंभीरता से हमारी बात सुनी और आश्वासन दिया कि वे तुरंत जेपीएससी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, आज ही मुख्यमंत्री को ईमेल भेजेंगे और फोन पर भी बात कर पूछेंगे कि रिजल्ट जारी करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वे जल्द से जल्द परिणाम प्रकाशित करवाने के लिए प्रयास करेंगे.

रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand news

Trending news

Jharkhand news
Jharkhand News: FSO-CDPO रिजल्ट में हो रही देरी पर राज्यपाल ने जताई गंभीर चिंता
Jharkhand Assembly
गुजरे लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सोमवार तक के लिए झारखंड विधानसभा स्थगित
Patna top schools
पटना के टॉप स्कूलों में कराना है बच्चों का एडमिशन? तो ये खबर जरूर पढ़ें
Rail Accident
एक ही ट्रैक पर आई 2 ट्रेन,चालक ने सेकंड्स में लिया फैसला और बच गई सैंकड़ों जिंदगियां
nitish kumar
10वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के नाम एक और उपलब्धि,इस ग्लोबल लिस्ट में शामिल
Tejashwi Yadav
यूरोप टूर पर निकले तेजस्वी तो क्यों राहुल गांधी गांधी से उनकी तुलना होने लगी?
bhojpuri hit songs
'राजाजी के दिलवा' से लेकर 'नथुनिया' तक, बिहार की शादियों में आज भी इन गानों का क्रेज
Shilpi Raj
शिल्पी राज का नया गाना ‘तोर दिलवा काले-काले’ ने रिलीज होते ही मचाया बवाल
Indigo flights
पटना एयरपोर्ट पर अफरातफरी,फ्लाइटें रद्द,क्रू की कमी से इंडिगो नहीं दे पार रही सर्विस
JDU pradesh mahasachiv Jitendra Patel
जदयू प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल गिरफ्तार, हर्ष फायरिंग में युवक को लगी थी गोली