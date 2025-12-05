Jharkhand News: FSO-CDPO रिजल्ट में हो रही देरी पर राज्यपाल ने जताई गंभीर चिंता, बोले- सीएम सोरेन से करेंगे बात

Jharkhand News: झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने आज (5 दिसंबर) राजभवन पहुंचकर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की. इस दौरान जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ भर्ती परिणामों के प्रकाशन में हो रही लंबी देरी पर गंभीर चिंता जताई. बता दें कि पहले ही हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी, वहीं जेपीएससी की इन दोनों महत्वपूर्ण भर्तियों के परिणाम अब तक लंबित हैं, जिसके कारण अभ्यर्थी पिछले एक वर्ष से परेशान होकर दर–दर भटक रहे हैं.

इसी मुद्दे को लेकर छात्र राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की. छात्रों के बताया कि आज हम लोगों ने फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ भर्ती परिणाम की 16 महीने से लंबित स्थिति को लेकर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की. 2023 में विज्ञापन निकलने से लेकर 2024 में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू डेट घोषित होने तक सभी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जेपीएससी लगातार परिणाम जारी करने में देरी कर रहा है. हमने जेपीएससी सचिव और कार्मिक विभाग से कई बार मुलाकात की, 10 बार आंदोलन भी किया, पर हर बार सिर्फ 15 दिन का झूठा आश्वासन मिलता रहा और दोनों विभाग जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालते रहे.

छात्रों ने आगे बताया कि इस स्थिति से परेशान होकर हम महामहिम की शरण में पहुंचे और पूरी बात से उन्हें अवगत कराया. महामहिम ने गंभीरता से हमारी बात सुनी और आश्वासन दिया कि वे तुरंत जेपीएससी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, आज ही मुख्यमंत्री को ईमेल भेजेंगे और फोन पर भी बात कर पूछेंगे कि रिजल्ट जारी करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वे जल्द से जल्द परिणाम प्रकाशित करवाने के लिए प्रयास करेंगे.

