Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3007232
Zee Bihar JharkhandBihar Government Jobs

NEET PG seats Bihar: मेडिकल PG वालों के लिए खुशखबरी, सीटों में हुई बढ़त

NEET PG seats Bihar: बिहार में मेडिकल कॉलेजों के लिए एक नया और बड़ा फैसला लिया गया हैं. बिहार में मेडिकल PG के छात्रों के लिए यह फैसला लिया गया हैं. इसके तहत बिहार में PG कर रहे लोगों के लिए सीटों को बढ़ा दिया गया हैं.

Written By  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 17, 2025, 01:08 PM IST

Trending Photos

NEET PG seats Bihar: मेडिकल PG वालों के लिए खुशखबरी, सीटों में हुई बढ़त
NEET PG seats Bihar: मेडिकल PG वालों के लिए खुशखबरी, सीटों में हुई बढ़त

NEET PG seats bihar: बिहार के MBBS के छात्रों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले से बिहार में पीजी के लिए पढ़ रहे विधार्थियों को बाहर जाने की जरुरत नहीं होगी. इसी के साथ लोगों को चिकित्सा विशेषज्ञ की कमी भी नहीं होगी. बता दे कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में PG सीटों की संख्या बढ़ाकर 204 कर दी गई हैं. पहले 192 सीटों को स्वीकृति दी गई थी. इस बीच लेकिन संख्या को बढ़ा दिया गया हैं.

मधेपुरा संग करीब 22 जिलों में इसको बहाल भी कर दिया गया है. इनमें 12 नई सीटों को जोड़ा गया है. अगर बात करे MBBS के सीटों की तो यहां पहले से ही करीब 3000 से अधिक सीटे उपलब्ध हैं. साथ ही 60 और सीटों पर PG की पढाई कराने की उम्मीद जताई जा रही हैं, फिलहाल के लिए अभी यह प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान वोर्ड के पास लंबित हैं. बात की जाए सीटों पर आरक्षण की तो करीब 50 प्रतिशत सीटों को बिहार के मेडिकल कॉलेज से पास छात्रों के लिए आरक्षित करा जाएगा.

ये भी पढ़ें: बिहार की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं कब शुरू होंगी, यहां जानें

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार में करीब 35 अस्पताल हैं, जिसमें 10 मेडिकल कॉलेजो में 9 को PG के लिए मंजूरी मिली है. इस 12 नई सीटों में दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में साइकेटरी के दो, सीवान जिला अस्पताल में OBG के लिए दो, सारण के मेडिकल कॉलेज में दो एनेस्थिसिया के लिए और दो जनरल, मधेपुरा जिला अस्पताल में OBG की चार सीटों पर स्वीकृति प्रदान की गई हैं. अब देखना यह है कि और नई सीटों वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती हैं कि नहीं. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

NEET PG seats Bihar

Trending news

Shalini Mishra
रोहिणी विवाद पर फूटी सियासत! शालिनी मिश्रा का तेजस्वी यादव पर करारा वार
NEET PG seats Bihar
मेडिकल PG वालों के लिए खुशखबरी, सीटों में हुई बढ़त
Rohini Acharya
कितनी संपत्ति की मालकिन हैं परिवार और पार्टी से नाता तोड़ने वाली रोहिणी आचार्य?
Jharkhand Politics
बिहार जीत पर झारखंड में सियासी संग्राम तेज, नेहा तिर्की और सुदर्शन भगत आमने-सामने
oath ceremony
गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण का मेगा शो! पीएम मोदी समेत दिग्गजों की एंट्री
Gandhi Maidan
तीसरी बार CM की शपथ ग्रहण का गवाह बनेगा गांधी मैदान, जानें इसके तथ्यों के बारे में
vijay sinha statement
जिंदा लाश... विजय सिन्हा ने लालू यादव को लेकर दिया विवादित बयान; अब बढ़ेगी गर्मी
Jan Suraaj
जन सुराज के प्रो. केसी सिन्हा ने चुनाव हारने के बाद शुरू किया यह काम, हो रही चर्चा
bihar government formation
Bihar Government Formation News Live: शपथ ग्रहण से पहले तक अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे नीतीश कुमार
bihar chunav 2025
19 नवंबर को होगी BJP विधायक दल बैठक, सम्राट चौधरी चुने जाएंगे नेता- सूत्र