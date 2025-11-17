NEET PG seats Bihar: मेडिकल PG वालों के लिए खुशखबरी, सीटों में हुई बढ़त

NEET PG seats Bihar: बिहार में मेडिकल कॉलेजों के लिए एक नया और बड़ा फैसला लिया गया हैं. बिहार में मेडिकल PG के छात्रों के लिए यह फैसला लिया गया हैं. इसके तहत बिहार में PG कर रहे लोगों के लिए सीटों को बढ़ा दिया गया हैं.
NEET PG seats bihar: बिहार के MBBS के छात्रों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले से बिहार में पीजी के लिए पढ़ रहे विधार्थियों को बाहर जाने की जरुरत नहीं होगी. इसी के साथ लोगों को चिकित्सा विशेषज्ञ की कमी भी नहीं होगी. बता दे कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में PG सीटों की संख्या बढ़ाकर 204 कर दी गई हैं. पहले 192 सीटों को स्वीकृति दी गई थी. इस बीच लेकिन संख्या को बढ़ा दिया गया हैं.
मधेपुरा संग करीब 22 जिलों में इसको बहाल भी कर दिया गया है. इनमें 12 नई सीटों को जोड़ा गया है. अगर बात करे MBBS के सीटों की तो यहां पहले से ही करीब 3000 से अधिक सीटे उपलब्ध हैं. साथ ही 60 और सीटों पर PG की पढाई कराने की उम्मीद जताई जा रही हैं, फिलहाल के लिए अभी यह प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान वोर्ड के पास लंबित हैं. बात की जाए सीटों पर आरक्षण की तो करीब 50 प्रतिशत सीटों को बिहार के मेडिकल कॉलेज से पास छात्रों के लिए आरक्षित करा जाएगा.
बिहार में करीब 35 अस्पताल हैं, जिसमें 10 मेडिकल कॉलेजो में 9 को PG के लिए मंजूरी मिली है. इस 12 नई सीटों में दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में साइकेटरी के दो, सीवान जिला अस्पताल में OBG के लिए दो, सारण के मेडिकल कॉलेज में दो एनेस्थिसिया के लिए और दो जनरल, मधेपुरा जिला अस्पताल में OBG की चार सीटों पर स्वीकृति प्रदान की गई हैं. अब देखना यह है कि और नई सीटों वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती हैं कि नहीं.
