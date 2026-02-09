Advertisement
शिक्षा विभाग से खाली हाथ लौटे अभ्यर्थी, TRE 4 और शारीरिक शिक्षक बहाली पर नहीं बनी बात

Bihar News: बिहार में शिक्षक बहाली की राह देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए हुई बैठक निराशाजनक रही. अपनी मांगों को लेकर शिक्षा विभाग पहुंचे अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात विभाग के एक अधिकारी से हुई. अधिकारी के रुख से अभ्यर्थी पूरी तरह असंतुष्ट नजर आए. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:26 PM IST

पटना/Patna News: बिहार की राजधानी पटना से से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलाया गया. इस मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर मायूसी दिखी और बातचीत पूरी तरह बेनतीजा रही. अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से रिक्तियों और बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने पूछा कि BPSC विज्ञापन कब जारी करेगा, तो विभाग ने कोई निश्चित समय सीमा बताने से इनकार कर दिया.

दरअसल, पटना में शिक्षक बहाली की मांगों को लेकर अभ्यर्थी मैदान में उतर आए हैं. पटना कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे. यहां से विरोध मार्च निकाला था, जो जेपी गोलंबर तक गया था. इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से TRE-4 में पदों की संख्या को बढ़ाकर 1.20 लाख करने की मांग की जा रही थी. साथ ही कंप्यूटर साइंस, संगीत, शारीरिक शिक्षक (Physical Teacher) और LET के अभ्यर्थी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और उम्र सीमा में छूट देने के लिए नारेबाजी की.

गहमागहमी का माहौल
पटना की सड़कों पर उतरे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाते रहे हैं. मगर, अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. अभ्यर्थियों के मार्च की वजह से पटना की सड़कों पर गहमागहमी का माहौल देखने को मिला. इस दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनाती किया गया था.

यह भी पढ़ें: शिक्षक अभ्यर्थियों का पटना में हल्लाबोल': TRE-4 में 1.20 लाख पदों और उम्र सीमा में छूट की मांग, पटना कॉलेज से निकाला मार्च

 

