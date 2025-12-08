Advertisement
IAS के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर, NACS देगी मुफ्त ट्रेनिंग! ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

UPSC News: बिहार और झारखंड के UPSC मेन्स परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी अब अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए NACS के वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं. यहां उन्हें बिल्कुल मुफ्त इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी.

Dec 08, 2025, 11:51 AM IST

NACS Registration Starts: बिहार-झारखंड के वो छात्र-छात्राएं, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की मेन्स ( UPSC Mains) परीक्षा पास कर ली है, उनके लिए यह खबर बड़े काम की है. नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स (NACS) बिहार-झारखंड से IAS मेन्स की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP शुरू करने की घोषणा की है. जो अभ्यर्थी बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं और नवंबर महीने में प्रकाशित UPSC सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में क्वालीफाइ कर चुके हैं, वे अब अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए NACS के वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं. यहां उन्हें बिल्कुल मुफ्त इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी.

इस बार के IGP की खासियत यह है कि इस बार मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में दिल्ली के साथ पटना में भी आयोजित किया जाएगा. साथ ही पिछले साल की तरह उन अभ्यर्थियों के लिए जो दिल्ली या पटना से बाहर रहते है यह IGP ऑनलाइन मोड में इस बार भी जारी रहेगा. इसके मद्देनजर NACS ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे NACS की वेबसाइट www.nacsbiharjharkhand.org.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें. यह कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क है.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

बिहार और झारखंड से मुख्य परीक्षा पास करने वाले कोई भी योग्य अभ्यर्थी इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए पात्र हैं. उम्मीदवारों को एनएसीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण (Registration) कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद सभी अभ्यर्थी मॉक इंटरव्यू और गाइडेंस सत्रों में शामिल होकर तैयारी शुरू कर सकते हैं. बता दें कि इस बार अभ्यर्थी दिल्ली जाए बिना अपने क्षेत्र के पास ही मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं.

