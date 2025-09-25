Advertisement
Bihar News: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, ऑनलाइन होगी अनुकंपा के आधार पर नौकरी की प्रक्रिया

Bihar News: नीतीश सरकार ने सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है. इससे पारदर्शिता बनेगी और काम भी समय पर हो सकेगा.  

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:32 PM IST

Bihar News: बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के परिवारों को राहत देने की दिशा में अहम कदम उठाया है. यदि सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार के लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है. इसके लिए अनुकंपा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली नाम का एक नया पोर्टल (https://anukampaniyukti.bihar.gov.in) बनाया गया है. यह पोर्टल शुक्रवार यानी 26 सितंबर, 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू कर दिया जाएगा.

पोर्टल पर की जा सकेगी निगरानी

सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार जारी किए बयान में कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवक के योग्य आश्रित (मृतक के) सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की प्रत्येक स्थिति की निगरानी पोर्टल पर की जाएगी. विभाग ने कहा कि इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी. विभाग ने कहा कि अभी तक प्रत्यक्ष रूप से मिले आवेदनों पर कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन 26 सितंबर के बाद केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन ही मान्य माने जाएंगे.

पारदर्शिता और जवाबदेही होगी सुनिश्चित

विभाग की मानें, तो मृतक सेवक के आश्रित परिवार को समय पर राहत देने और पहले की प्रक्रिया में होने वाली देरी एवं और अस्पष्टता को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली को विकसित किया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि इस पहल से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी. साथ ही, आवेदनों का निष्पादन भी समय-सीमा के अंदर हो सकेगा.

पोर्टल के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विभागों और जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. विभाग द्वारा जारी एक बयान की मानें, तो उनके लिए एक ‘यूजर मैनुअल’ और प्रक्रिया प्रवाह चार्ट भी उपलब्ध किया गया है. इतना ही नहीं, नोडल अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला 7 अक्टूबर को सुबह 10:00 बजे से आयोजित की जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि शासन में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के माध्यम से सरलता, पारदर्शिता और त्वरित सेवा वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. 

