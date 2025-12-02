BPSC CCE Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मेंस परीक्षा के लिए आ गया नोटिफिकेशन, इस दिन से भरे जाएंगे फॉर्म

BPSC CCE Mains Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित करने के बाद अब Mains Exam के लिए आवेदन तिथि की घोषणा कर दी है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन बुधवार यानी 3 दिसंबर से शुरू होगा, जो 24 दिसंबर 2025 तक जारी रहने वाला है. अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे.

14261 अभ्यर्थियों देंगे मेंस एग्जाम

बता दें कि BPSC 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुल 4,71,012 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से 3,16,762 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था. इसमें से 14261 अभ्यर्थियों ने एग्जाम पास कर मेंस परीक्षा में अपनी जगह बनाई है. इसमें से एकीकृत प्रारंभिक परीक्षा के लिए 13368 और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पदों के लिए 893 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है. बता दें कि आयोग ने अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले वेबसाइट पर आवश्यक और विस्तृत निर्देशों को अच्छे से पढ़ने की सलाह दी है.

किन पदों के लिए हुई थी परीक्षा?

इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, श्रम अधीक्षक, उप रजिस्ट्रार, सहकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी, राजस्व अधिकारी आदि शामिल हैं. कुल 1,264 पदों पर भर्ती की जाएगी.