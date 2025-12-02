Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3026349
Zee Bihar JharkhandBihar Government Jobs

BPSC CCE Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मेंस परीक्षा के लिए आ गया नोटिफिकेशन, इस दिन से भरे जाएंगे फॉर्म

BPSC CCE Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मेंस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. ऑनलाइन फॉर्म 3 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक भरा जाएगा.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 02, 2025, 02:51 PM IST

Trending Photos

BPSC CCE Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मेंस परीक्षा के लिए आ गया नोटिफिकेशन, इस दिन से भरे जाएंगे फॉर्म
BPSC CCE Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मेंस परीक्षा के लिए आ गया नोटिफिकेशन, इस दिन से भरे जाएंगे फॉर्म

BPSC CCE Mains Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित करने के बाद अब Mains Exam के लिए आवेदन तिथि की घोषणा कर दी है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन बुधवार यानी 3 दिसंबर से शुरू होगा, जो 24 दिसंबर 2025 तक जारी रहने वाला है. अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे.

14261 अभ्यर्थियों देंगे मेंस एग्जाम 
बता दें कि BPSC 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुल 4,71,012 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से 3,16,762 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था. इसमें से 14261 अभ्यर्थियों ने एग्जाम पास कर मेंस परीक्षा में अपनी जगह बनाई है. इसमें से एकीकृत प्रारंभिक परीक्षा के लिए 13368 और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पदों के लिए 893 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है. बता दें कि आयोग ने अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले वेबसाइट पर आवश्यक और विस्तृत निर्देशों को अच्छे से पढ़ने की सलाह दी है. 

किन पदों के लिए हुई थी परीक्षा?
इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, श्रम अधीक्षक, उप रजिस्ट्रार, सहकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी, राजस्व अधिकारी आदि शामिल हैं. कुल 1,264 पदों पर भर्ती की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

BPSC CCE Mains ExamBPSC

Trending news

Bihar News
विधायक के शपथ ग्रहण का लगाया स्टेटस, विरोधियों ने युवक को मार दी गोली
BPSC CCE Mains Exam
BPSC CCE Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मेंस परीक्षा के लिए आ गया नोटिफिकेशन
Bihar Board
10वीं-12वीं की डेटशीट जारी, जानें कैसे करें परीक्षा की स्मार्ट तैयारी
Vaibhav Suryavanshi
14 साल 250 दिन के वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास, बना डाला तूफानी वर्ल्ड रिकॉर्ड
Prem Kumar
प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर कैसे बीजेपी ने खुद को सिक्योर कर लिया?
aurangabad news
औरंगाबाद: मछली बनाने से किया इनकार तो होटल में लगाई आग, 7 लाख की संपत्ति जलकर राख
Arvind Akela Kallu
कैसे एक रिक्शा बनाने वाले का बेटा बना भोजपुरी का सुपरस्टार, जो हैं करोड़ों का मालिक!
Bihar Crime News
मां की डांट बना मौत का कारण, 14 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगा कर दी जान
Jharkhand Board Exam
Jharkhand Board Exam: सिर्फ बच्चों को ही नहीं, माता-पिता को भी देना होगा ध्यान
Bihar News
आजादी से अब तक बिहार विधानसभा को मिले कितने अध्यक्ष? यहां देखें पूरी लिस्ट