UPSC की इस तरह से करें तैयारी, पहले अटेम्ट में ही क्रैक होगा एग्जाम!

हर जगह UPSC की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थी मिल जाएंगे. उनमें से हर कोई लेकिन इस परीक्षा को निकाल पाने में सफल नही हो पाता हैं. इस परीक्षा को सबसे कठीन परीक्षा में से एक माना जाता है. सालों तक लोग इस परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं. कई तो अनेकों बार परीक्षा देने के बाद भी इस इग्जाम को क्रेक नहीं कर पाते हैं. कई अभ्यर्थी ऐसे भी होते है कि वह पहली ही बार में इस इग्जाम को क्रेक कर लेते है. आखिर ऐसा क्यों हैं कि कई इस इग्जाम को एक की बार में पास कर जाते है. इस सवाल का जवाब देंगे IAS अधिकारी मनुज जिंदल. उनके दिए 7 टिप्स पर अमल कर आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं.

परीक्षा की तैयारी जल्दी शुरू करना-

इस परीक्षा की तैयारी को जितना जल्दी हो सके शुरू करे. जब आप कॉलेज के तीसरे या चौथे साल में हो तब ही इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे. NCERT को पढ़ना शुरू करे.

कॉन्सेपट को समझे न की रटे-

IAS अधिकारी मनुज जिंदल ने कहा की परीक्षा को रटकर पास करना मुमकिन नहीं है. इसलिए कोशिश करे कि आप कॉन्सेपट को समझे न की उसको रटने का प्रयास करे.

इग्जाम को प्राथमिकता दे-

अपने टाइम टेबल में पढ़ाई का टाइम फिक्स करें. शादी पार्टी को कम प्राथमिकता दे. सोशल लाइफ जरूरी है पर फिलहाल अपने इग्जाम को पास करने में ज्यादा प्राथमिकता दे.

टाइम टेबल पर अमल करना-

UPSC से रिलेटेड सभी पुस्तकों को खरीदना और पढ़ने में अंतर होता है. सभी पुस्तकों को खरीदने के बाद उसे पढ़ना चाहिए न कि उसको खरीद के केवल रख देना चाहिए.

परीक्षा पर फोकस रखे-

आपका ध्यान पूरा का पूरा परीक्षा पर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनका ध्यान पूरी तरह इग्जाम पास करने पर था. उनका पूरा ध्यान यहीं था कि वह किस तरह सिविल सर्वेंट का इग्जाम क्रेक करे. आपको बता दे कि मनोज जिंदल ने 2016 में यह परीक्षा पास की थी. उनकी रैंक 53वीं थी. उन्हें इंटरव्यू में प्राप्तांक 165 अंक थे और लिखित में 888 थे.

इग्जाम के स्ट्रकचर को समझे-

सभी साल के प्रश्न पेपर का विश्लेषण करे. जानने की कोशिश करे की आपके द्वारा दिए जाने वाले इग्जाम का स्ट्रकचर आखिर क्या है. सभी वर्ष के प्रश्न पत्र को रिवाइज करने की कोशिश करे.

