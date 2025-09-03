BPSC TRE4: 9 सितंबर को पटना में छात्रों का महाआंदोलन, छात्र नेता दिलीप ने दी ये चेतावनी

BPSC TRE-4 Vacancy: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की तरफ से आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4) में पदों की संख्या घटाकर 27,000 किए जाने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र जदयू दफ्तर से कुछ दूरी पर स्थित मिलर ग्राउंड के पास जमा हुए. प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

सीटों में कटौती क्यों की जा रही है?

छात्र नेता दिलीप ने कहा कि TRE 4 में सीटों की संख्या घटाकर 27 हजार पर लाया गया है. ये बिहार के लाखों छात्रों के साथ अन्याय है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले 100 फीसदी रिक्तियों पर बहाली का वादा किया था, लेकिन अब सीटों की संख्या घटाकर 27,000 कर दी गई है. यह पूरी तरह से गलत है. दिलीप ने सवाल उठाया कि जब सरकार ने STET परीक्षा की घोषणा कर दी है, तो फिर सीटों में कटौती क्यों की जा रही है?

परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित करवाई जाए

छात्र नेता दिलीप ने कहा कि मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की अपील की. उन्होंने मांग की कि TRE 4 में 1 लाख 20 हजार सीटों पर बहाली निकाली जाए और परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित करवाई जाए.

9 सितंबर को विशाल महाआंदोलन का आयोजन

दिलीप ने बताया कि सरकार के इस रवैये के खिलाफ 9 सितंबर, 2025 को पटना में एक विशाल महाआंदोलन का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से सुबह 10 बजे तक पटना पहुंचने का आह्वान किया.

रिपोर्ट: निषेद

