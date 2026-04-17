नई सरकार बनने के बाद BPSC TRE 4.0 की जल्द आ सकती है वैकेंसी, सीएम सम्राट का होगा युवाओं के लिए बड़ा गिफ्ट!

BPSC TRE 4.0 Vacancy 2026: बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है. माना जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद BPSC TRE 4.0 की वैकेंसी जल्द आ सकती है. हालांकि, किसी डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि सीएम सम्राट चौधरी का बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ा पहला गिफ्ट होगा!

दरअसल, माना जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बहुत ही जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर TRE 4.0 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है. इस भर्ती के जरिए कुल 46,882 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होने की पूरी संभावना है.

पदों की जानकारी

बिहार लोक सेवा आयोग ने इस बार प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के लिए रिक्तियों की जानकारी तैयार कर ली है.

प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए वैकेंसी, जिनमें 10,778 पद

मध्य विद्यालय शिक्षक यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए वैकेंसी, जिसमें 8,583 पद

माध्यमिक शिक्षक यानी कक्षा 9 से 10 तक के लिए वैकेंसी, जिनमें 9,082 पद

उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कक्षा 11 से 12 तक के लिए वैकेंसी, जिसमें 16,774 पद

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क्या होगी योग्यता, जानिए

प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए D.El.Ed/B.Ed के साथ CTET/BTET पेपर-1 जरुरी होगा. वहीं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए संबंधित विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर के साथ STET पास होना आवश्यक है.