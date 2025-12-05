पटना के टॉप स्कूलों में कराना है बच्चों का एडमिशन? तो ये खबर जरूर पढ़ें, जानें कब से भरे जाएंगे फॉर्म

Ptana Top School Admission Form Date 2026: लोयोला मोंटेसरी, क्राइस्ट चर्च स्कूल, डीएवी बीएसईबी, संत डोमेनिक सैवियोज हाई स्कूल, मेरी वार्ड किंडरगार्टेन और कार्मेल हाई स्कूल पटना के टॉप स्कूलों में शुमार है. बच्चों का दाखिला कराने के लिए पेरेंट्स पहले से ही सोच-विचार करना शुरू कर देते हैं. इन सभी स्कूलों में एडमिशन के लिए इंटरेक्शन सेशन का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें शिक्षकों बच्चों की पर्सनालिटी और एटीट्यूड की जांच करते हैं. अगर आप इन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं मॉडल पेपर 2026 जारी, सीधे यहां से PDF डाउनलोड करें

लोयोला मोंटेसरी स्कूल

सबसे पहले बात कर लेते हैं लोयोला मोंटेसरी स्कूल की, तो इस स्कूल में नर्सरी और LKG के फॉर्म 7 दिसंबर से स्कूल की वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे. फॉर्म को 19 दिसंबर तक डाउनलोड किया जाएगा. बता दें कि नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए बच्चों की उम्र 3 से 4 साल और एलकेजी के लिए 4 से 5 साल की होनी चाहिए. फॉर्म शुल्क 1000 रुपए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्राइस्ट चर्च स्कूल

क्राइस्ट चर्च स्कूल में LKG से क्लास 5 तक के लिए एडमिशन फॉर्म 20 दिसंबर से भरे जाएंगे. पेरेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म ले सकते हैं. इस स्कूल में फॉर्म का शुल्क 1000 से 1200 तक हो सकता है.

डीएवी बीएसईबी स्कूल

डीएवी बीएसईबी में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में एडमिशन के लिए फॉर्म 15 जनवरी उपलब्ध होगा. इस स्कूल में फॉर्म 500 रुपए में मिलेगा. इस स्कूल में एडमिशन पाने के लिए बच्चे की उम्र 3 साल, एलकेजी में एडमिशन के लिए 4 साल, और यूकेजी के लिए 5 साल होना जरूरी है.

संत डोमेनिक सैवियोज हाई स्कूल

संत डोमेनिक सैवियोज हाई स्कूल में नर्सरी से यूकेजी तक में एडमिशन के लिए 10 दिसंबर से फॉर्म अवेलबल होंगे, जो 1000 रुपये में मिलेगा. इसी स्कूल में भी एडमिशन के लिए नर्सरी के लिए 3 साल एलकेजी में एडमिशन के लिए 4 साल, और यूकेजी के लिए 5 साल होना जरूरी है.

कार्मेल हाई स्कूल

कार्मेल हाई स्कूल भी एलकेजी के लिए फॉर्म दिसंबर के तीसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे. इस स्कूल में भी एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 3 से 4 साल होना जरूरी है. यह सिर्फ लड़कियों के लिए है.