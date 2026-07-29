/डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना तो क्या करें? होटल मैनेजमेंट में भी काफी सुनहरा है आपका भविष्य

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अगर आप 12वीं पास हैं और और सही करियर की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स काफी बेहतर ऑप्शन होगा. आमतौर पर हर घर में इंजीनियरिंग, मेडिकल या कॉमर्स जैसे जाने-पहचाने ऑप्शन की चर्चा होती है, लेकिन हाल के सालों में एक और प्रोफेशनल कोर्स ने चुपचाप से उस स्टूडेंट का ध्यान खींचा है, जो कुछ अलग ढूंढ रहे हैं. होटल मैनेजमेंट को अब सिर्फ होटल की नौकरियों का रास्ता नहीं माना जाता. आज यह कोर्स दुनिया भर में हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स को उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, समस्या सुलझाने की कला और विपरीत परिस्थितियों में बेहतर काम करने के लिए पहचाना जा रहा है.
NIPS स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट के फाउंडर डायरेक्टर डॉ. विवेक पाठक के मुताबिक, स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स सिर्फ होटल के लिए तैयार करती है. आज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री केवल होटलों तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि यह लोगों को सर्विस एक्सीलेंस, लीडरशिप और मैनेजिंग एक्सपीरियंस के बारे में है. ये ऐसी स्किल्स हैं जिनकी हर कस्टमर-फोकस्ड इंडस्ट्री को जरूरत होती है, इसीलिए हमारे ग्रेजुएट सिर्फ़ हॉस्पिटैलिटी में ही नहीं, बल्कि कई सेक्टर में करियर बना रहे हैं.
डिग्री से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स
अन्य कन्वेंशनल डिग्री कोर्स के उलट, होटल मैनेजमेंट में छात्रों को क्लासरूम लर्निंग में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है. इस कोर्स में स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल किचन, रेस्टोरेंट, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, हाउसकीपिंग लैब, लाइव इवेंट और इंडस्ट्री के गुण सीखाए जाते हैं. यह प्रैक्टिकल अप्रोच स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, टीमवर्क, लीडरशिप और प्रेशर में परफॉर्म करने की काबिलियत डेवलप करने में मदद करता है. ये ऐसी क्वालिटी हैं जिन्हें एम्प्लॉयर हमेशा ढूंढते रहते हैं, चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो. आज एम्प्लॉयर (कंपनियों) को सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर एम्प्लॉय (कर्मचारी) नहीं चाहिए. वे ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट कर सकें. उन्हें लोगों को मैनेज करना आता हो. वे सामने आने वाले चैलेंज को सॉल्व कर सकें और प्रोफेशनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकें.
इस कोर्स में फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउसकीपिंग, अकाउंटिंग, किचन मैनेजमेंट, फ्रंट ऑफिस और मार्केटिंग जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं. इन स्किल्स की मदद से आप होटल्स के अलावा एयरलाइंस, क्रूज़ और इवेंट मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हैं. होटल मैनेजमेंट में गेस्ट, फैकल्टी, इंडस्ट्री प्रोफेशनल और रियल वर्कप्लेस एनवायरनमेंट के साथ लगातार कम्युनिकेशन के जरिए छात्रों को योग्य बनाया जाता है.
होटल के अलावा करियर
लग्ज़री होटलों के अलावा हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स के लिए अब कई नए और आकर्षक रास्ते खुल चुके हैं. आज के दौर में कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं, क्योंकि वे कस्टमर एक्सपीरियंस और सर्विस क्वालिटी को दूसरों से बेहतर समझते हैं. इसके अलावा इन क्षेत्रों में भी करियर बनाने का मौका मिल सकता है.
· एविएशन और एयरपोर्ट सर्विसेज
· इंटरनेशनल क्रूज लाइन्स
· लग्जरी रिटेल ब्रांड्स
· टूरिज्म और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट
· इवेंट और एग्जिबिशन मैनेजमेंट
· कॉर्पोरेट कस्टमर एक्सपीरियंस
· हेल्थकेयर हॉस्पिटैलिटी
· फैसिलिटी मैनेजमेंट
· सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट
· एंटरप्रेन्योरशिप
शुरुआती करियर में ही मिल सकती है ग्लोबल पहचान
हॉस्पिटैलिटी उन कुछ प्रोफेशनल फील्ड्स में से एक है, जो शुरुआती स्टेज में इंटरनेशनल एक्सपोजर देती है. कई स्टूडेंट अपनी डिग्री पूरी करते समय इंटरनेशनल होटल ब्रांड्स, क्रूज कंपनियों और हॉस्पिटैलिटी ऑर्गनाइजेशन्स के साथ इंटर्नशिप करते हैं. ये अनुभव ग्रेजुएशन से बहुत पहले ही ग्लोबल स्टैंडर्ड, मल्टीकल्चरल वर्कप्लेस और इंटरनेशनल करियर के मौकों का एक्सपोजर देते हैं. NIPS स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में इंटरनेशनल एक्सपोजर इसकी एजुकेशनल फिलॉसफी का एक अहम हिस्सा रहा है. पिछले तीन दशकों में इंस्टीट्यूट ने इंडस्ट्री के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हैं, जिससे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं और भारत और विदेश में करियर के लिए तैयार हो सकते हैं.
NIPS के पुराने स्टूडेंट आज 80 से ज्यादा देशों में होटल, क्रूज लाइन, एयरलाइन, लग्जरी ब्रांड और मल्टीनेशनल ऑर्गनाइजेशन में काम कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं. हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आज पारंपरिक करियर के रास्तों से कहीं आगे के दरवाजे खोल सकती है.
क्यों चुन रहे हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स?
आजकल स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, इसलिए वे सिर्फ डिग्री चुनने के बजाय प्रैक्टिकल कोर्स को वरीयता दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं. आज के युवा उन कोर्स को चुन रहे हैं, जो उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में काम करने का आत्मविश्वास दे. पिछले 10 वर्षों में होटल मैनेजमेंट को लेकर सोच काफी बदली है. अब पैरेंट्स यह समझने लगे हैं कि यह कोर्स सिर्फ होटलों में नौकरी के बारे में नहीं है, बल्कि यह ऐसे प्रोफेशनल्स को तैयार करने के बारे में है, जो लोगों को लीड कर सकें. यह कोर्स वैश्विक करियर की मजबूत नींव बन चुका है.