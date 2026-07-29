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डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना तो क्या करें? होटल मैनेजमेंट में भी काफी सुनहरा है आपका भविष्य

Hotel Management Course: NIPS स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट के फाउंडर डायरेक्टर डॉ. विवेक पाठक के मुताबिक, स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स सिर्फ होटल के लिए तैयार करती है. आज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री केवल होटलों तक सीमित नहीं है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 29, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:29 PM IST
डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना तो क्या करें? होटल मैनेजमेंट में भी काफी सुनहरा है आपका भविष्य
Image Credit: होटल मैनेजमेंट में भी काफी सुनहरा है आपका भविष्य (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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