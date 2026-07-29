/डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना तो क्या करें? होटल मैनेजमेंट में भी काफी सुनहरा है आपका भविष्य

अन्य कन्वेंशनल डिग्री कोर्स के उलट, होटल मैनेजमेंट में छात्रों को क्लासरूम लर्निंग में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है. इस कोर्स में स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल किचन, रेस्टोरेंट, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, हाउसकीपिंग लैब, लाइव इवेंट और इंडस्ट्री के गुण सीखाए जाते हैं. यह प्रैक्टिकल अप्रोच स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, टीमवर्क, लीडरशिप और प्रेशर में परफॉर्म करने की काबिलियत डेवलप करने में मदद करता है. ये ऐसी क्वालिटी हैं जिन्हें एम्प्लॉयर हमेशा ढूंढते रहते हैं, चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो. आज एम्प्लॉयर (कंपनियों) को सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर एम्प्लॉय (कर्मचारी) नहीं चाहिए. वे ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट कर सकें. उन्हें लोगों को मैनेज करना आता हो. वे सामने आने वाले चैलेंज को सॉल्व कर सकें और प्रोफेशनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकें.