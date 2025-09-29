Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2941355
Zee Bihar JharkhandJH Gumla

गुमला में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, महिंद्रा नेक्स्जेन शोरूम पर पाँच घंटे तक छापेमारी

गुमला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जिला मुख्यालय स्थित महिंद्रा नेक्स्जेन शोरूम पर पाँच घंटे तक छापेमारी की. इस दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए और शोरूम को सील कर दिया. दस्तावेजों को जांच के लिए रांची ले जाया गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 29, 2025, 04:04 PM IST

Trending Photos

गुमला में एसीबी की बड़ी छापेमारी
गुमला में एसीबी की बड़ी छापेमारी

गुमला जिला मुख्यालय में शनिवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने महिंद्रा नेक्स्जेन शोरूम पर अचानक छापेमारी की. रांची से आई छह सदस्यीय टीम ने स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की. करीब पाँच घंटे तक चली छापेमारी के बाद शोरूम को सील कर दिया गया.

एसीबी की टीम ने शोरूम में गहन तलाशी ली. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं. बरामद कागजात को जब्त कर रांची ले जाया गया है, जहां आगे की जांच की जाएगी. हालांकि छापेमारी किस वजह से की गई, इसका आधिकारिक खुलासा अभी नहीं किया गया है.

शोरूम के कर्मचारियों ने बताया कि यह प्रतिष्ठान विनय सिंह का है. लेकिन कार्रवाई क्यों की गई और किन दस्तावेजों को जब्त किया गया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. अचानक हुई इस कार्रवाई से कर्मचारी और स्थानीय लोग सकते में आ गए.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्रवाई के दौरान मीडिया ने जब एसीबी अधिकारियों से पूछताछ की, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. अधिकारियों का कहना था कि विस्तृत जानकारी केवल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी. इससे साफ है कि एसीबी इस मामले को गंभीरता से देख रही है और विस्तृत जांच जारी है.

गुमला में हुई इस बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है. लोग अलग-अलग तरह के अनुमान लगा रहे हैं. फिलहाल सभी की निगाहें एसीबी की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर टिकी हुई हैं, जिसमें पूरी सच्चाई सामने आने की संभावना है.

इनपुट- रंधिर निधि

ये भी पढ़ें- बच गए गुमलावासी! कहीं गलती से कर लेते इनका सेवन, तो लेने के पड़ जाते देने,देखिए फोटो

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Gumla News

Trending news

patna news
Patna News: पटना पुलिस ने 30 साल से सक्रिय कुख्यात अपराधी पंकज सहनी को किया गिरफ्तार
Chatra News
चतरा की संघरी घाटी में कोयला लदा ट्रक खाई में गिरा, कैमूर निवासी ड्राइवर की मौत
congress
सभी दलों की भावनाओं का रखा जाएगा ध्यान: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
Bihar News
Purnia: तेज रफ्तार का कहर! शराब माफिया की कार ने 3 नाबालिगों को कुचला, मौत
Jharkhand news
Jamshedpur: घाटशिला विधानसभा सीट पर जल्द उपचुनाव, 2,55,823 वोटर्स करेंगे वोट
Pappu Yadav
11 साल में मोदीजी को छठ याद नहीं आया? पप्पू यादव ने PM,ओवैसी और PK को निशाने पर लिया
Rawan Dahan 2025
128 CCTV कैमरे, 229 पोल लाइट लगेंगी, 13 वाच टावरों से होगी भीड़ की निगरानी
Prashant Kishor
'शिल्पी गौतम की हत्या में शामिल थे सम्राट चौधरी...', पीके ने फोड़ दिया सबसे बड़ा बम!
Bihar News
बिहार के इस रेलखंड पर पहली बार दौड़ेगी ट्रेन, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
Akshara Singh
भोजपुरी में केवल गंदे गाना होला का? मंच पर भड़क गईं अक्षरा सिंह
;