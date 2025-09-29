गुमला में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, महिंद्रा नेक्स्जेन शोरूम पर पाँच घंटे तक छापेमारी

गुमला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जिला मुख्यालय स्थित महिंद्रा नेक्स्जेन शोरूम पर पाँच घंटे तक छापेमारी की. इस दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए और शोरूम को सील कर दिया. दस्तावेजों को जांच के लिए रांची ले जाया गया.
गुमला जिला मुख्यालय में शनिवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने महिंद्रा नेक्स्जेन शोरूम पर अचानक छापेमारी की. रांची से आई छह सदस्यीय टीम ने स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की. करीब पाँच घंटे तक चली छापेमारी के बाद शोरूम को सील कर दिया गया.
एसीबी की टीम ने शोरूम में गहन तलाशी ली. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं. बरामद कागजात को जब्त कर रांची ले जाया गया है, जहां आगे की जांच की जाएगी. हालांकि छापेमारी किस वजह से की गई, इसका आधिकारिक खुलासा अभी नहीं किया गया है.
शोरूम के कर्मचारियों ने बताया कि यह प्रतिष्ठान विनय सिंह का है. लेकिन कार्रवाई क्यों की गई और किन दस्तावेजों को जब्त किया गया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. अचानक हुई इस कार्रवाई से कर्मचारी और स्थानीय लोग सकते में आ गए.
कार्रवाई के दौरान मीडिया ने जब एसीबी अधिकारियों से पूछताछ की, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. अधिकारियों का कहना था कि विस्तृत जानकारी केवल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी. इससे साफ है कि एसीबी इस मामले को गंभीरता से देख रही है और विस्तृत जांच जारी है.
गुमला में हुई इस बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है. लोग अलग-अलग तरह के अनुमान लगा रहे हैं. फिलहाल सभी की निगाहें एसीबी की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर टिकी हुई हैं, जिसमें पूरी सच्चाई सामने आने की संभावना है.
