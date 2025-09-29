Advertisement
Gumla News: महिंद्रा के शोरूम पर ACB की बड़ी कार्रवाई, 5 घंटे की छापेमारी के बाद कर दिया सील

ACB Raid In Gumla: सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान टीम को कई अहम दस्तावेज मिले. दस्तावेजों को जप्त कर रांची ले जाया गया. शोरूम को भी सील कर दिया गया है. चर्चा है कि इस शोरूम के संचालन में अनियमितताओं और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की शिकायतें मिल रही थीं.

Trending Photos

ACB की बड़ी कार्रवाई
Gumla ACB Raid: झारखंड के गुमला जिले में स्थित महिंद्रा के एक शोरूम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. शोरूम में 5 घंटे तक चली छापेमारी में एसीबी को कई अहम दस्तावेज बरामद हुए. जिसके बाद शोरूम को सील कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, छापेमारी में गुमला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान टीम को कई अहम दस्तावेज मिले. दस्तावेजों को जप्त कर रांची ले जाया गया. शोरूम के कर्मचारियों ने बताया कि शोरूम विनय सिंह का है, लेकिन कार्रवाई किस वजह से हुई. इसकी जानकारी नहीं दी गई.

चर्चा यह है कि लंबे समय से इस शोरूम के संचालन में अनियमितताओं और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की शिकायतें मिल रही थीं. स्थानीय सूत्रों का कहना है कि रांची स्थित शोरूम में भी छापेमारी हुआ है. सोमवार को गुमला में भी छापेमारी किया गया है. जैसे-जैसे लिंक मिलता जाएगा दायरा बढ़ता जाएगा. इस कार्रवाई ने गुमला शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है और लोग आगे की कार्रवाई पर नजरें टिकाए हुए हैं. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी घटनास्थल पर जुट गए और पूरे मामले की जानकारी लेने लगे.

Gumla News

