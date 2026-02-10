जमगाई में बच्चों की लड़ाई बनी खूनी संघर्ष: दो परिवारों के बीच जमकर चले लाठी-डंडे; दो गंभीर रूप से घायल

Gumla News: गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के जमगाई गांव में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने मंगलवार को अचानक हिंसक रूप ले लिया. देखते ही देखते यह मामला दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों पक्षों से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चों की आपसी कहासुनी में जब बड़ों ने हस्तक्षेप किया तो विवाद और बढ़ता चला गया. थोड़ी ही देर में मामला लाठी-डंडों और हाथापाई तक पहुंच गया, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई.

घटना में घायल लोगों को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह हालात को काबू में किया. हालांकि घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. स्थिति को देखते हुए गांव में निगरानी बढ़ा दी गई है और पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है.

रिपोर्ट: रणधीर निधि, गुमला

