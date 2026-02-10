Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3104872
Zee Bihar JharkhandJH Gumla

जमगाई में बच्चों की लड़ाई बनी खूनी संघर्ष: दो परिवारों के बीच जमकर चले लाठी-डंडे; दो गंभीर रूप से घायल

Gumla Latest News: चैनपुर प्रखंड के जमगाई गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. इस मारपीट दोनों पक्षों से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:55 PM IST

Trending Photos

जमगाई में बच्चों की लड़ाई बनी खूनी संघर्ष
जमगाई में बच्चों की लड़ाई बनी खूनी संघर्ष

Gumla News: गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के जमगाई गांव में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने मंगलवार को अचानक हिंसक रूप ले लिया. देखते ही देखते यह मामला दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों पक्षों से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चों की आपसी कहासुनी में जब बड़ों ने हस्तक्षेप किया तो विवाद और बढ़ता चला गया. थोड़ी ही देर में मामला लाठी-डंडों और हाथापाई तक पहुंच गया, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई.

घटना में घायल लोगों को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. 

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह हालात को काबू में किया. हालांकि घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. स्थिति को देखते हुए गांव में निगरानी बढ़ा दी गई है और पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है.

रिपोर्ट: रणधीर निधि, गुमला

यह भी पढ़ें: आरती होटल पर ग्रामीणों का धावा; संचालक गिरफ्तार, संदिग्ध जोड़े के साथ होटल सील

TAGS

Gumla NewsJharkhand news

Trending news

Dhanbad News
आरती होटल पर ग्रामीणों का धावा; संचालक गिरफ्तार, संदिग्ध जोड़े के साथ होटल सील
Jehanabad news
शिक्षा का मंदिर बना अखाड़ा, MDM के खेल में आपस में भिड़े दो गुरुजी, फटी शर्ट
Katihar News
फार्मर रजिस्ट्रेशन में कटिहार आगे: डीएम आशुतोष द्विवेदी ने कर्मचारियों की थपथपाई पीठ
Chatra News
पूर्व पति ने बीच सड़क पर गोलियों से भूना,दूसरी शादी से नाराज होकर पत्नी को मार डाला
aurangabad news
जिंदा बची सहेली ने खोला राज, लड़कों से मेलजोल रखने पर मिली थी फटकार तो सुसाइड किया
CM Himanta Biswa Sarma
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर रांची में FIR, आमने-सामने BJP-कांग्रेस
Tej Pratap Yadav
जेल में बंद एक्टर राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए तेज प्रताप, 11 लाख देने का ऐलान
Ranchi News
यूपी की तरह रांची में भी बुलडोजर कार्रवाई, सैकड़ों परिवार हुए बेघर, पुनर्वास की मांग
Begusarai News
यूजीसी एक्ट लागू करने की हुंकार, बेगूसराय में प्रधानमंत्री के समर्थन में गूंजे नारे
Pawan Singh
कोर्ट पहुंचे पवन सिंह, चुनाव के दौरान गाड़ियों के काफिले पर फंसा था पेंच, मिली बेल