कुपोषण पर सीधा वार: गुमला में 'आदि-फूल सुपोषित अभियान' शुरू, बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए मजबूत पहल

Gumla News: गुमला जिले में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की पहल पर 'आदि-फूल सुपोषित अभियान' का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया. अभियान का उद्देश्य कुपोषित और जोखिमग्रस्त बच्चों के पोषण स्तर में सुधार कर उन्हें स्वस्थ भविष्य देना है. जिला प्रशासन, आंगनवाड़ी कर्मियों और माताओं की सहभागिता से गुमला को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

Last Updated: Jan 28, 2026, 09:21 AM IST

Gumla News: गुमला जिले में कुपोषण से जूझ रहे सैम/मैम श्रेणी के बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की पहल पर जिले में 'आदि-फूल सुपोषित अभियान' का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषित एवं जोखिमग्रस्त बच्चों के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार, उनके पोषण स्तर की नियमित निगरानी तथा उनके समग्र शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है. शुभारंभ कार्यक्रम में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, राज्य स्तर के प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मी, आंगनवाड़ी सेविकाएं तथा बड़ी संख्या में माताएं उपस्थित रहीं.

कार्यक्रम की शुरुआत जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमार द्वारा अभियान की पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के साथ की गई. इस अवसर पर उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास ही किसी भी समाज के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव होता है. कुपोषण बच्चों की क्षमताओं को सीमित करता है, इसलिए इसका उन्मूलन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सामूहिक प्रयास है.

उपायुक्त ने इस अभियान में माताओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि पोषण और देखभाल की शुरुआत परिवार से ही होती है. उन्होंने सभी संबंधित विभागों और जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मियों से संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया. वहीं झारखंड राज्य पोषण मिशन के राज्य समन्वयक ने राज्य स्तर पर संचालित विभिन्न पोषण कार्यक्रमों की जानकारी दी और समुदाय आधारित प्रयासों को कुपोषण से लड़ने का प्रभावी माध्यम बताया.

कार्यक्रम के दौरान माताओं, आंगनवाड़ी सेविकाओं और लेडी सुपरवाइजरों के साथ खुला संवाद आयोजित किया गया, जिसमें पोषण से जुड़ी भ्रांतियों, व्यवहारगत चुनौतियों और स्थानीय समाधानों पर चर्चा हुई. उपायुक्त ने जमीनी स्तर से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया. कार्यक्रम के अंत में टेक-होम राशन का वितरण कर अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई. उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से कुपोषित बच्चों की पहचान, उनके पोषण स्तर में सुधार, माताओं की जागरूकता बढ़ाने और आंगनवाड़ी तंत्र को सशक्त बनाकर गुमला जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे.

रिपोर्ट: रणधीर निधि

