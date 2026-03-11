Advertisement
Gumla News: हाथी के हमले से उजड़ा चंदन उरांव का आशियाना, मासूम बेटी की गई जान

Gumla News: गुमला जिले के सरगांव पतराटोली गांव में जंगली हाथी के हमले में एक दुधमुंही बच्ची की मौत हो गई. हमला चंदन उरांव के घर पर हुआ, जिसमें उनकी पत्नी भी घायल हुई. वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर मदद की और मुआवजा प्रक्रिया शुरू की.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:27 PM IST

Gumla News: हाथी के हमले से उजड़ा चंदन उरांव का आशियाना, मासूम बेटी की गई जान
Gumla News: हाथी के हमले से उजड़ा चंदन उरांव का आशियाना, मासूम बेटी की गई जान

Gumla News: गुमला जिले के भरनो प्रखंड के करंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सरगांव पतराटोली गांव में बीती रात एक भयावह घटना सामने आई. एक जंगली हाथी ने चंदन उरांव के घर पर हमला कर दीवार तोड़ दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. उस समय घर के अंदर चंदन की पत्नी अपने दो बच्चों के साथ सो रही थी. हाथी की तोड़फोड़ की आवाज सुनकर महिला अपने पांच साल के बेटे को लेकर बाहर भागने में सफल रही, लेकिन उसकी दुधमुंही बेटी मलबे में दब गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस दौरान महिला भी घायल हो गई. घटना ने पूरे गांव में शोक और आतंक का माहौल बना दिया.

परिवार और स्थानीय प्रतिक्रिया
मृतक मासूम की मौत से परिवार में मातम का माहौल है. माता-पिता और परिजन इस हादसे से स्तब्ध हैं। ग्रामीण भी हाथी के अचानक हमले के बाद रातभर डर के कारण जागते रहे. घटना की सूचना मिलते ही डुडीया पंचायत की मुखिया रश्मि लकड़ा ने करंज थाना और वन विभाग को जानकारी दी, ताकि पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता मिल सके.

वन विभाग की कार्रवाई
वन विभाग की टीम रात में ही मौके पर पहुंची और घायल महिला एवं परिजनों को प्रारंभिक सहायता के रूप में 10 हजार रुपये प्रदान किए. विभाग ने कहा कि मृतक बच्ची के परिजनों को आगे मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वनपाल शेखर सिंह ने बताया कि टीम हाथी को क्षेत्र से भगाने के लिए बुलाई जा रही है और लोगों को लगातार सावधान और जागरूक किया जा रहा है.

ग्रामीणों में दहशत और सुरक्षा उपाय
हाथी के हमले के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है और लोग रातभर सतर्क रहते हैं. ग्रामीणों को चेतावनी दी गई है कि रात में अकेले बाहर न निकलें और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखें. वन विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर गांव में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने में जुटे हैं ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो.

रिपोर्ट: रणधीर निधि

Gumla News

