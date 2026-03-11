Gumla News: हाथी के हमले से उजड़ा चंदन उरांव का आशियाना, मासूम बेटी की गई जान

Gumla News: गुमला जिले के भरनो प्रखंड के करंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सरगांव पतराटोली गांव में बीती रात एक भयावह घटना सामने आई. एक जंगली हाथी ने चंदन उरांव के घर पर हमला कर दीवार तोड़ दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. उस समय घर के अंदर चंदन की पत्नी अपने दो बच्चों के साथ सो रही थी. हाथी की तोड़फोड़ की आवाज सुनकर महिला अपने पांच साल के बेटे को लेकर बाहर भागने में सफल रही, लेकिन उसकी दुधमुंही बेटी मलबे में दब गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस दौरान महिला भी घायल हो गई. घटना ने पूरे गांव में शोक और आतंक का माहौल बना दिया.

परिवार और स्थानीय प्रतिक्रिया

मृतक मासूम की मौत से परिवार में मातम का माहौल है. माता-पिता और परिजन इस हादसे से स्तब्ध हैं। ग्रामीण भी हाथी के अचानक हमले के बाद रातभर डर के कारण जागते रहे. घटना की सूचना मिलते ही डुडीया पंचायत की मुखिया रश्मि लकड़ा ने करंज थाना और वन विभाग को जानकारी दी, ताकि पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता मिल सके.

ये भी पढ़ें: लिव-इन रिलेशनशिप में खूनी वारदात, गुमला में युवक ने कुल्हाड़ी से की पार्टनर की हत्या

Add Zee News as a Preferred Source

वन विभाग की कार्रवाई

वन विभाग की टीम रात में ही मौके पर पहुंची और घायल महिला एवं परिजनों को प्रारंभिक सहायता के रूप में 10 हजार रुपये प्रदान किए. विभाग ने कहा कि मृतक बच्ची के परिजनों को आगे मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वनपाल शेखर सिंह ने बताया कि टीम हाथी को क्षेत्र से भगाने के लिए बुलाई जा रही है और लोगों को लगातार सावधान और जागरूक किया जा रहा है.

ग्रामीणों में दहशत और सुरक्षा उपाय

हाथी के हमले के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है और लोग रातभर सतर्क रहते हैं. ग्रामीणों को चेतावनी दी गई है कि रात में अकेले बाहर न निकलें और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखें. वन विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर गांव में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने में जुटे हैं ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो.

रिपोर्ट: रणधीर निधि